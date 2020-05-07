Одноклассники и Вконтакте: в Раде озвучили рекомендации по российским соцсетям

Российские соцсети по-прежнему будут заблокированы в Украине / Reuters

Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде принять законопроект №3319 "Об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В тексте документа речь идет о продолжении запрета на функционирование российских социальных сетей на территории Украины сроком на 3 года. Данное постановление, которое планируют включить в повестку дня, выступит рекомендацией для последующего решения СНБО.Читайте также"Никаких российских соцсетей": отменят ли запрет на ВК и Одноклассники в Украине

"Принято решение рекомендовать Верховной раде включить проект постановления в повестку дня третьей сессии ВРУ девятого созыва и принять его за основу и в целом", - отмечается в сообщении аппарата ВР.

Напомним, весной 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие указ о реализации решения СНБО о блокировке на территории государства работы российских социальных сетей, среди которых Одноклассники, Вконтакте, Mail.ru и программное обеспечение российского производства.

Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия напомнил, что вопрос санкций в отношении российских социальных сетей – компетенция СНБО, однако подчеркнул готовность пропрезидентской политсилы проголосовать за постановление ВР о их продлении.