Когда школьники в Киеве вернутся за парты: Кличко назвал дату

Мэр Киева рассказал о возможности смешанной системы обучения.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, когда в Киеве возобновится обучение в школах после жесткого карантина.
Столичная власть настроена вернуть школьников в учебные классы с 25 января, сообщил во время онлайн-брифинга.
Столичный градоначальник подчеркнул, что возобновление учебы в школах улучшит и процесс обучения учащихся младших классов, и позволит их родителям приступить к работе.
Он считает, что учитывая завершение жесткого карантина, правительство должно принять решение об организации учебного процесса.
"Столичная власть настроена восстановить с 25 января обучение во всех школах города. К привычному учебному процессу вернется начальная школа - с 1-го по 4-й класс. И должны вернуться за парты ученики старших, особенно выпускных, классов. Чтобы должным образом подготовиться к аттестации, ВНО и вступительной кампании в высшие учебные заведения", - отметил мэр Киева.
В то же время он уточнил, что в случае необходимости, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, будет применена смешанная система обучения. Когда на дистанционное обучение будут отправлять не всех школьников.
"Городские власти, как и до объявления локдауна, ответственно относится к карантину. И будет принимать решение о прекращении обучения в отдельных классах и школах, исходя из ситуации с заболеваемостью. То есть руководство заведений будет закрывать на карантин отдельные школы или классы", - сообщил Кличко.
Он добавил, что столичные садики продолжают работать в обычном режиме.
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Возобновление учебного процесса в школах:
- Ранее глава МОН Сергей Шкарлет заявил о том. что после завершения жесткого карантина ученики 9 и 11 классов в случае благоприятной эпидемиологической ситуации смогут вернуться к полноценному обучению в школах.
- Возвращение учеников 9-х и 11-х классов к полноформатному обучению является крайне необходимым и важным. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в каждой отдельной области.
- В случае, если в регионе будут повышены показатели, ученики будут учиться по смешанной форме обучения.
- Если показатели будут в норме, учащиеся выпускных классов смогут вернуться за школьные парты после 24 января.
- Есть вероятность восстановления полноформатного или смешанного обучения для школьников других классов.