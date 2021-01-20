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Когда школьники в Киеве вернутся за парты: Кличко назвал дату

20 января 2021, 13:27
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Мэр Киева рассказал о возможности смешанной системы обучения.

школа
Стало известно о возобновлении обучения в школах / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, когда в Киеве возобновится обучение в школах после жесткого карантина.

Столичная власть настроена вернуть школьников в учебные классы с 25 января, сообщил во время онлайн-брифинга.

Столичный градоначальник подчеркнул, что возобновление учебы в школах улучшит и процесс обучения учащихся младших классов, и позволит их родителям приступить к работе.

Он считает, что учитывая завершение жесткого карантина, правительство должно принять решение об организации учебного процесса.

"Столичная власть настроена восстановить с 25 января обучение во всех школах города. К привычному учебному процессу вернется начальная школа - с 1-го по 4-й класс. И должны вернуться за парты ученики старших, особенно выпускных, классов. Чтобы должным образом подготовиться к аттестации, ВНО и вступительной кампании в высшие учебные заведения", - отметил мэр Киева.

В то же время он уточнил, что в случае необходимости, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, будет применена смешанная система обучения. Когда на дистанционное обучение будут отправлять не всех школьников.

"Городские власти, как и до объявления локдауна, ответственно относится к карантину. И будет принимать решение о прекращении обучения в отдельных классах и школах, исходя из ситуации с заболеваемостью. То есть руководство заведений будет закрывать на карантин отдельные школы или классы", - сообщил Кличко.

Он добавил, что столичные садики продолжают работать в обычном режиме.

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Возобновление учебного процесса в школах:

  • Ранее глава МОН Сергей Шкарлет заявил о том. что после завершения жесткого карантина ученики 9 и 11 классов в случае благоприятной эпидемиологической ситуации смогут вернуться к полноценному обучению в школах.
  • Возвращение учеников 9-х и 11-х классов к полноформатному обучению является крайне необходимым и важным. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в каждой отдельной области.
  • В случае, если в регионе будут повышены показатели, ученики будут учиться по смешанной форме обучения.
  • Если показатели будут в норме, учащиеся выпускных классов смогут вернуться за школьные парты после 24 января.
  • Есть вероятность восстановления полноформатного или смешанного обучения для школьников других классов.
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