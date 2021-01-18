Когда состоится саммит Крымской платформы: названа дата

На саммите планируют принять конкретные решения по деоккупации полуострова Крым / УНИАН

Саммит Крымской платформы, в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа 2021 года.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, передает ОП.

По его словам, саммит будет связан с торжествами по случаю 30-летия независимости Украины. Президент Владимир Зеленский во время телефонных разговоров с лидерами иностранных государств приглашает их к участию в этих событиях.

На саммите Крымской платформы необходимо принять конкретные решения по деоккупации полуострова, отметил Жовква.

"Мы не проводим саммит ради саммита. Нам не нужно провести саммит и снова забыть эту тему. Поэтому после саммита должна появиться, очевидно, декларация, а что еще более важно - скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму", - отметил заместитель руководителя ОП.

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