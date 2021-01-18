Когда состоится саммит Крымской платформы: названа дата

Саммит Крымской платформы будет связан с торжествами по случаю 30-летия независимости Украины.
Саммит Крымской платформы, в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа 2021 года.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, передает ОП.
По его словам, саммит будет связан с торжествами по случаю 30-летия независимости Украины. Президент Владимир Зеленский во время телефонных разговоров с лидерами иностранных государств приглашает их к участию в этих событиях.
На саммите Крымской платформы необходимо принять конкретные решения по деоккупации полуострова, отметил Жовква.
"Мы не проводим саммит ради саммита. Нам не нужно провести саммит и снова забыть эту тему. Поэтому после саммита должна появиться, очевидно, декларация, а что еще более важно - скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму", - отметил заместитель руководителя ОП.
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Крымская платформа - о чем ранее писал Главред:
- В МИД Украины перечислили пять приоритететоа в работе Крымской платформы.
- Президент Украины Владимир Зеленский 12 октября заявил, что он верит в успех переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в результате которых аннексированный Крым и оккупированный Донбасс вернутся под политический контроль Киева.
- 26 октября в МИД Украины заявили, что США поддерживают деоккупацию Крыма и готовы принять участие в создании Крымской платформы по возвращению полуострова.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган также выразил готовность Анкары присоединиться к переговорной площадке по вопросам аннексированного Крыма.