Когда Украина откроет все пункты пропуска на Донбассе: названа дата

Пропускной пункт, силовики, Донбасс / Facebook.com

Со вторника, 10 ноября нынешнего года, официальный Киев возобновляет работу всех пунктов пропуска на Донбассе, в том числе новых ‒ "Счастье" и "Золотое" (Луганская область).

Об этом представители пресс-центра Операции объединенных сил сообщили на своей странице в социальной сети Facebook. Согласно их информации, все пункта пропуска будут работать каждый день ‒ с 08:00 до 18:00. При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг граждан. Кроме того, обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Далее ‒ все украинцы, которые прибывают на подконтрольную Киеву территорию должны дать согласие на обязательную самоизоляцию с использованием сервиса Дий вдома либо на обсервацию.

В Донецкой области с 10 ноября заработают такие пункты пропуска: "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское". В Луганской области начнут функционировать КПВВ "Станица Луганская", "Счастье" и "Золотое".

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