Когда в Киеве стартует отопительный сезон: названа дата

С 16 октября начнется подача тепла в систему / УНИАН

С пятницы, 16 октября, Киев начинает отопительный сезон 2020. С завтрашнего дня начнется подача тепла в систему.

Мер Киева Виталий Кличко уже подписал соответствующее распоряжение. Об этом написал сам градоначальник в своем Telegram-канале.

"Город принял такое решение, учитывая среднесуточную температуру. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе будет похолодание, ночью температура опустится до 3-5 градусов тепла", - сообщил Кличко.

По его словам, на полный запуск централизованной системы отопления (протяженность в 27 тысяч километров, почти 12 тысяч домов) городу нужна примерно неделя.

Подключение больниц, школ, садиков и других учреждений социальной сферы происходит по отдельным заявкам их руководителей, добавил мэр Киева.

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Напомним: