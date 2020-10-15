Когда в Киеве стартует отопительный сезон: названа дата

На полный запуск централизованной системы отопления столице нужна примерно неделя.
С пятницы, 16 октября, Киев начинает отопительный сезон 2020. С завтрашнего дня начнется подача тепла в систему.
Мер Киева Виталий Кличко уже подписал соответствующее распоряжение. Об этом написал сам градоначальник в своем Telegram-канале.
"Город принял такое решение, учитывая среднесуточную температуру. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе будет похолодание, ночью температура опустится до 3-5 градусов тепла", - сообщил Кличко.
По его словам, на полный запуск централизованной системы отопления (протяженность в 27 тысяч километров, почти 12 тысяч домов) городу нужна примерно неделя.
Подключение больниц, школ, садиков и других учреждений социальной сферы происходит по отдельным заявкам их руководителей, добавил мэр Киева.
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Напомним:
- Основное условие включение батарей в домах - это температура воздуха на улице не больше +8 градусов тепла в течение трех дней.
- Сначала тепло начнут давать в больницы, садики и школы, потом в дома жилого фонда, а потом - на коммунальные предприятия.
- Местные власти могут включать отопление в разное время: все зависит от погодных условий.
- Как известно, ранее независимо от температуры воздуха за окном отопление включали всем в районе 15 октября. Таким образом, из-за высокой температуры воздуха за окном возникали ситуации, когда коммунальщики "грели" зря.
- В Кабмине заверили, что отопительный сезон в Украине должен начаться вовремя, без задержек. На сегодня страна готова к новому осенне-зимнему периоду на 90%.
- В Украине ожидается повышение тарифов на отопление по сравнению с началом отопительного сезона.