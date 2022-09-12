Когда в Украине ожидается осенний пик коронавируса и в чем его опасность: ответ ВОЗ

Когда ожидать пика коронавируса в Украине / коллаж Reuters, Pixabay

Осенняя волна коронавируса в Украине достигнет своего пика уже очень скоро, в начале октября, говорится в заявлении гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса во время заседания Европейского регионального комитета ВОЗ.

"Сейчас мы наблюдаем рост количества случаев COVID-19 в Украине. Мы прогнозируем, что пик передачи может прийти к началу октября, а больницы могут приблизиться к порогу своей вместимости", - подчеркнул Гебрейесус.

По его словам, в ряде регионов Украины прогнозируется недостаток кислорода, поскольку основные источники поставок находятся во временно оккупированных регионах страны.

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Оспа обезьян - симптомы

"Это инфекционное заболевание, оно начинается с лихорадки. Увеличиваются лимфатические узлы, а затем появляются высыпания. Высыпаний может быть достаточно много. Их могут быть десятки и сотни. Это пузырьки, отличающиеся от укусов насекомых. То есть обезьянья оспа протекает значительно тяжелее по сравнению с укусами насекомых", - объяснила врач.

При этом заболевание протекает достаточно долго - от двух до четырех недель.

Как лечить оспу обезьян

Волоха затруднилась ответить, могут ли быть эффективными при обезьяньей оспе препараты, которые применяются при ветряной оспе.

"Я не встретила данных о возможности лечения этими противовирусными препаратами. Возможно, не было таких исследований, потому что этот вопрос раньше не был настолько актуален", - отметила врач.

Как уберечься от заражения оспой обезьян

"Пока специфические способы не очень известны. Но действительно обычные способы должны быть эффективными. То есть избегать физических контактов с больными людьми, избегать половых контактов, потому что и через половые контакты это может передаваться. Но капельным путем эта инфекция распространяется не столь существенно. Не знаю, будет ли введен масочный режим, но людям с ослабленным иммунитетом я бы посоветовала иметь маску и одевать ее, если они путешествуют в Европу", - рассказала доктор медицинских наук Алла Волоха.

Как сообщал Главред, случаи заражения оспой обезьян уже зафиксировали в Великобритании, США, Испании, Португалии, Канаде, Италии и Швеции. До этого вирус был обнаружен только в четырех странах вне Западной или Центральной Африки, и все случаи имели прямое сообщение с континентом.

Тем временем российские пропагандисты связывают возникновение обезьяньей оспы с несуществующими украинскими биолабораториями.

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