Когда в Украине включат отопление: озвучено главное условие

Ранее независимо от температуры воздуха за окном отопление включали всем в районе 15 октября / УНИАН

В октябре в Украине стартует отопительный сезон 2020. Основное условие включение батарей в домах - это температура воздуха на улице не больше +8 градусов тепла в течение трех дней.

Сначала тепло начнут давать в больницы, садики и школы, потом в дома жилого фонда, а потом - на коммунальные предприятия. На социальных объектах в Украине отопление включат, когда температура внутри здания не поднимается выше +16 градусов, передает РБК-Украина.

Местные власти могут включать отопление в разное время: все зависит от погодных условий.

Как известно, ранее независимо от температуры воздуха за окном отопление включали всем в районе 15 октября. Таким образом, из-за высокой температуры воздуха за окном возникали ситуации, когда коммунальщики "грели" зря.

Отметим, в октябре тарифы на тепло расти не будут - они останутся на прежнем уровне. Вырастут цифры в платежках в разгар отопительного сезона - в декабре-феврале - из-за повышения стоимости голубого топлива.

Большинство украинских городов уже зарегистрировали проект решения о пересмотре стоимости тепла. Где-то отопление станет дешевле, в некоторых городах оно подорожает. По словам экспертов, тут играет роль ряд факторов - управление сетями, их состояние, долги населения.

Напомним: