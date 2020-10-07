УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Когда в Украине включат отопление: озвучено главное условие

7 октября 2020, 11:53

Чтобы включили отопление, среднесуточная температура воздуха в течение трех дней должна составить ниже +8 градусов.

Отопление, батарея
Ранее независимо от температуры воздуха за окном отопление включали всем в районе 15 октября / УНИАН

В октябре в Украине стартует отопительный сезон 2020. Основное условие включение батарей в домах - это температура воздуха на улице не больше +8 градусов тепла в течение трех дней.

Сначала тепло начнут давать в больницы, садики и школы, потом в дома жилого фонда, а потом - на коммунальные предприятия. На социальных объектах в Украине отопление включат, когда температура внутри здания не поднимается выше +16 градусов, передает РБК-Украина.

Местные власти могут включать отопление в разное время: все зависит от погодных условий.

Как известно, ранее независимо от температуры воздуха за окном отопление включали всем в районе 15 октября. Таким образом, из-за высокой температуры воздуха за окном возникали ситуации, когда коммунальщики "грели" зря.

Отметим, в октябре тарифы на тепло расти не будут - они останутся на прежнем уровне. Вырастут цифры в платежках в разгар отопительного сезона - в декабре-феврале - из-за повышения стоимости голубого топлива.

Большинство украинских городов уже зарегистрировали проект решения о пересмотре стоимости тепла. Где-то отопление станет дешевле, в некоторых городах оно подорожает. По словам экспертов, тут играет роль ряд факторов - управление сетями, их состояние, долги населения.

Напомним:

  • В Украине ожидается повышение тарифов на отопление по сравнению с началом отопительного сезона. Цена на тепло будет подскакивать каждый месяц.
  • Нафтогаз пригрозил городам Украины проблемами с отоплением. В НАК заявили, что долги за полученный ранее, но не оплаченный до сих пор ресурс, имеют 98 предприятий теплоэнергетики из более 60 городов.
отопление тарифы на отопление отопительный сезон
Сейчас вы просматриваете новость «Когда в Украине включат отопление: озвучено главное условие». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:53
Когда в Украине включат отопление: озвучено главное условие
11:49
"Раньше они были больше": Настя Ивлеева показала грудь
11:35
Зараженному Covid-19 Порошенко стало хуже - супруга Видео
11:26
Одному знаку Зодиака ни в коем случае нельзя сидеть на диетах – астролог Видео
11:23
Навальный назвал сценарий эффективного удара санкциями по режиму Путина Видео
11:18
"Это не война за Карабах": эксперт раскрыл планы России и Турции на Кавказе Видео
11:02
Как не заболеть зимой 2020: названы 14 способов Видео
11:00
Когда Киев перестанет заливать: синоптик назвал даты Видео
10:44
Оккупированную Ялту накрыло дымом: в городе загорелся санаторий Минобороны РФ Видео
10:41
О будущем президенте Украины мнение
10:29
Пацаны 3 сезон - назначена дата съемок
10:27
Коронавирус в Киеве пересек "смертельную" красную линию Видео
10:19
Жесткий карантин в Украине: у Зеленского назвали сценарий Видео
10:04
Волны Covid-19 в Украине еще не было - Минздрав
09:49
Раскрыли актеров и сюжет нового перезапуска "Обитель зла"
09:40
Экс-нардеп рассказал о "клане", в котором был Порошенко Видео
09:29
Врачи отчитались о здоровье Трампа в первый день после выписки из больницы
08:59
Новый антирекорд: коронавирус в Украине за сутки заразил почти пять тысяч человек Видео
08:53
Умер Эдди Ван Хален - лучший гитарист из ТОП-100 и основатель группы Видео
08:52
"Уход Путина от власти": астролог спрогнозировал досрочные выборы в России
08:47
Медведчук снова безнаказанно унижает Украину мнение
08:23
"Россию поднял с колен": Добкин расхвалил Путина Видео
08:05
По 12 тысяч зараженных за сутки: врач спрогнозировал рост заболеваемости Covid-19 в Украине
07:58
Гороскоп для всех на 7 октября: влиятельный благодетель и внушительный успех Видео
07:15
Голая модель Victoria's Secret показала себя в душе в самый пикантный момент
07:01
Врач объяснил необходимость возвращения жесткого карантина в Украине Видео
06:54
Чем закончатся протесты в Кыргызстане мнение
06:33
Уйдет из жизни в бункере: астролог рассказал, сколько еще править Путину
06:10
Как подготовить авто к зиме в октябре – главные советы Видео
05:45
В моду вернулись необыкновенные куртки из 50-х и кожаные пуховики - фото Фото
05:27
Эксперт спрогнозировал дальнейшие события в Кыргызстане Видео
05:18
Ученые вычислили срок "жизни" коронавируса на человеческой коже
04:43
Когда осенние каникулы в школе 2020 – Украина сдвигает сроки Видео
04:09
"Аморал или эстетика?": Украинская топ-модель показала грудь крупным планом Фото
03:40
Пойдет ли РФ на аншлюс Беларуси: американский генерал оценил шансы
03:01
Новинки осеннего маникюра: в моде тучи на ногтях и эффект мрамора - фото Фото
02:14
Гороскоп для всех на 8 октября 2020 года: неожиданная приятность и лживые обещания Видео
02:00
Массовые отставки и захват телеканалов: журналистка рассказала о хаосе в Кыргызстане Видео
01:38
Медики изобрели быстрый метод диагностики рака
00:55
Призраки поместья Блай: дата выхода, трейлер и актеры сериала Видео
00:19
Названы неврологические симптомы коронавируса Видео
06 октября, вторник
23:56
Apple определилась с датой презентации новых iPhone Видео
23:31
"ЕС - не банк": Боррель повторил скандальную фразу и напомнил Украине об обязательствах
23:11
Коронавирус 6 октября: за сутки Covid-19 убил 90 украинцев Видео
23:01
Коронавирус можно подцепить на расстоянии более 1,5 метра - эксперты Видео
22:39
В Луганской области ликвидирован крупнейший очаг пожара Видео
22:04
Мутация коронавируса: врач перечислил новые симптомы
21:51
Коронавирус "напал" на Раду: Разумков рассказал, сколько нардепов болеют Covid-19 Видео
21:39
Что такое красивый пенис: ученые дали ответ Видео
21:33
ЕС и Украина обновят Соглашение об ассоциации
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять