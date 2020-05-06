Ляшко объявил, когда окончательно закончится карантин и что делать школам

Когда закончится карантин и что делать с последним звонком - Ляшко / Главред

Карантин в Украине по факту завершится с запуском общественного транспорта. А до этого момента ряду работодателей придется каким-то образом обеспечивать проезд своим работникам.

Что касается школьников, то последний звонок 2020 Украина отпразднует онлайн – без школьных линеек и торжественных выпускных. Сами школьные заведения откроются не раньше 1 сентября 2020.

"Учебные заведения уже открываться не будут. Они будут открываться с 1 сентября. Мы будем открывать только некоторые для проведения ВНО", – пояснил в интервью Сегодня главный санитарный врач Виктор Ляшко.

При этом ранее в МОН уже объявили, что школы закончат оформление аттестатов о среднем образовании, свидетельств и табелей не позднее 15 июня 2020 года.

Уже сообщалось, как в Киеве заработает общественный транспорт. Общественный транспорт будет работать на первом этапе в ограниченном режиме.

Напомним, в Раде рассказали, что будет с пропущенной на карантине школьной программой. По словам главы профильного комитета Рады Сергея Бабака, ситуацию с пропуском учениками на карантине школьной программы оценивают однозначно.