Ляшко объявил, когда окончательно закончится карантин и что делать школам

Школьные заведения в Украине откроются не раньше 1 сентября 2020.
Карантин в Украине по факту завершится с запуском общественного транспорта. А до этого момента ряду работодателей придется каким-то образом обеспечивать проезд своим работникам.
Что касается школьников, то последний звонок 2020 Украина отпразднует онлайн – без школьных линеек и торжественных выпускных. Сами школьные заведения откроются не раньше 1 сентября 2020.
"Учебные заведения уже открываться не будут. Они будут открываться с 1 сентября. Мы будем открывать только некоторые для проведения ВНО", – пояснил в интервью Сегодня главный санитарный врач Виктор Ляшко.
При этом ранее в МОН уже объявили, что школы закончат оформление аттестатов о среднем образовании, свидетельств и табелей не позднее 15 июня 2020 года.
Уже сообщалось, как в Киеве заработает общественный транспорт. Общественный транспорт будет работать на первом этапе в ограниченном режиме.
Напомним, в Раде рассказали, что будет с пропущенной на карантине школьной программой. По словам главы профильного комитета Рады Сергея Бабака, ситуацию с пропуском учениками на карантине школьной программы оценивают однозначно.