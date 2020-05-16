Когда закончится война на Донбассе: экс-депутат Госдумы назвал дату

Война на Донбассе может закончится уже в этом году / Reuters

Российская элита уже очень устала от международных санкций, поэтому Кремль заинтересован закончить войну на Донбассе уже в этом году. Такое мнение высказал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев.

По его словам, в обмен на мир на Донбассе Москва будет требовать амнистию для боевиков и статус русского языка.

"Это то, что компромиссу вряд ли подлежит. Зато то, что подлежит, это определение, что такое особый статус. И самый дискутабельный вопрос – это вопрос о порядке перехода к Украине контроля границы", – написал Пономарев в своем блоге.

Он отметил, что толкают Кремль к договоренностям российские элиты, причина – антироссийские санкции. Пономарев утверждает, что дедлайном было 9 мая, когда все должны были приехать в Москву, но поскольку этого не случилось, срок сдвинулся на 3 сентября.

"До этого момента Путину важно продемонстрировать миру, что мы тут договорились, с Украиной все нормально, война прекращается и давайте снимать с нас санкции. Думаю, Путин мыслит приблизительно так", – предположил экс-депутат Госдумы.

Пономарев также высказал мнение, что первоочередная задача для президента Украины Владимира Зеленского – не упустить это окно возможностей и добиться мира.

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Как сообщал Главред, в феврале 2020 на Мюнхенской конференции по безопасности согласовали 12 шагов для усиления безопасности в Украине и в евроатлантическом регионе.