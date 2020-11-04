Когда зимние каникулы в школе 2021: в Украине назвали новые даты

Когда зимние каникулы 2021 / pixabay.com

Украинские школьники будут несколько раз уходить на зимние каникулы 2021. Это связано с обострением эпидемиологической ситуации в стране.​

По словам министра здравоохранения Украины, Максима Степанова, такие изменения в учебном процессе школьников связаны с эпидемией коронавируса. Он заявил, что сначала планировалось, что каникулы будут с 25 декабря по 10 января, а студенты будут отдыхать две недели — с 28 декабря по 10 января. Затем к этим датам добавились новые каникулы, но только для учащихся школ.

Даты зимних каникул 2020-2021 в Украине:

с 28 декабря 2020 по 10 января 2021 года,

с 15 до 21 февраля 2021 года.

Как сообщают в министерстве образования, у студентов таких длинных каникул не предвидится. Они пойдут отмечать зимние праздники 28 декабря, и после 10 января вернутся к учебе.

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По словам и.о. министра образования Сергея Шкарлета, Украина практически полностью готова перейти на дистанционное обучение.

"Если принимать во внимание особую ситуацию в Украине относительно коронавируса, то руководители учреждений образования могут самостоятельно определять даты каникул", — сказал Шкарлет.

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