Когда зимние каникулы в школе 2021: в Украине назвали новые даты

Зимние каникулы для школьников пройдут дважды.
Украинские школьники будут несколько раз уходить на зимние каникулы 2021. Это связано с обострением эпидемиологической ситуации в стране.
По словам министра здравоохранения Украины, Максима Степанова, такие изменения в учебном процессе школьников связаны с эпидемией коронавируса. Он заявил, что сначала планировалось, что каникулы будут с 25 декабря по 10 января, а студенты будут отдыхать две недели — с 28 декабря по 10 января. Затем к этим датам добавились новые каникулы, но только для учащихся школ.
Даты зимних каникул 2020-2021 в Украине:
- с 28 декабря 2020 по 10 января 2021 года,
- с 15 до 21 февраля 2021 года.
Как сообщают в министерстве образования, у студентов таких длинных каникул не предвидится. Они пойдут отмечать зимние праздники 28 декабря, и после 10 января вернутся к учебе.
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По словам и.о. министра образования Сергея Шкарлета, Украина практически полностью готова перейти на дистанционное обучение.
"Если принимать во внимание особую ситуацию в Украине относительно коронавируса, то руководители учреждений образования могут самостоятельно определять даты каникул", — сказал Шкарлет.
Карантин в учебных заведениях - о чем ранее сообщал Главред:
- В ВОЗ рассказали, какая опасность грозит школам при пандемии Covid-19. Школы во время пандемия должны закрываться для учеников в последнюю очередь, считают в организации.
- Медики говорят, что рост заболеваемости коронавирусом в Украине может спровоцировать продолжение работы детских садиков и начальной школы.
- Киевские вузы, которые уже сидят на дистанционном обучении, вновь продлили сроки онлайн-обучения.