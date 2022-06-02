Коллаборант познал "прелести русского мира" в Мелитополе: оккупанты отжали у него бизнес

Коллаборант познал "прелести русского мира" в Мелитополе / скриншот

Во временно оккупированном Мелитополе у коллаборанта, который несколько дней назад собирал "отряды Путина", отжимают бизнес.

Тарас Генов сначала грозился истребить придуманных в Кремле "нацистов", а теперь жалуется на "гауляйтера" Мелитополя Галину Данильченко, пишет издание "РИА Мелитополь".

На предприятие к коллаборанту наведались рашисты. С автоматами в руках они забрали ключи от предприятия Генова и уехали.

Как считает сам Генов, предприятие у него оккупанты с коллаборантами решили "отжать" за то, что он рассказал правду о поборах в коммунальном предприятии "Ритуал". С приходом к "власти" Данильченко, стоимость захоронений выросла в разы и Генов начал записывать видеообращения к Данильченко с угрозами организовать под "военно-гражданской администрацией" пикет "отряда Путина".

Читайте такжеВ Херсоне расстреляли помощника коллаборанта Сальдо, который поддержал оккупацию города - КазанскийКоллаборант заявил, что рашисты требовали от него опровержение. Однако в следующий раз приехали и забрали ключи от его предприятия.

"Так как вчера ко мне приехали люди с автоматами и в масках, пытались объяснить, что я делаю неправильно. Попытались отобрать у меня работы – забрали ключи от предприятия и сказали, что мне потом перезвонят. Но в итоге никто не перезвонил. И ситуация сегодня в подвешенном состоянии", – пожаловался коллаборант.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе на Запорожье взорвали авто Mercedes, в котором находились дочь "гауляйтера" Юрия Волжанина со своим мужем. Они оба получили ранения. Машина подорвалась на самодельной мине, которая была заложена в канализационный люк.

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