Коллапс с водой в Крыму: на полуострове раскрыли планы Москвы по решению проблемы

"Власти Крыма" надеются, что вопрос с водой решит Москва / УНИАН

Власти оккупированного Россией Крыма утверждают, что полуострову удастся справиться с "водной блокадой", а Москва сможет поспособствовать ситуации с улучшением водоснабжения в регионе. Ученые уже якобы обнаружили подземные запасы пресной воды в республике.

Как заявил "глава Крыма" Сергей Аксенов в интервью российскому государственному изданию Парламентская газета, проблема с "водной блокадой" будет решена. По его словам, Россия улучит ситуацию с подачей питьевой воды на полуостров, а ученые уже обнаружили подземные запасы водного ресурса в регионе.Читайте такжеВодный коллапс в Крыму: стало известно, почему не сможет помочь даже Украина

"Уверен, что с помощью федерального центра, используя все существующие источники, мы успешно справимся с последствиями водной блокады так же, как справились с последствиями всех других блокад", - сказал Аксенов, подчеркнув, что в районах, где фиксируются проблемы, будут опреснять морскую воду.

Водный кризис в аннексированном Крыму