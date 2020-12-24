Коллапс с водой в Крыму: на полуострове раскрыли планы Москвы по решению проблемы

Самопровозглашенный "глава Крыма" Аксенов обвинил Украину в водной блокаде аннексированного полуострова.
Власти оккупированного Россией Крыма утверждают, что полуострову удастся справиться с "водной блокадой", а Москва сможет поспособствовать ситуации с улучшением водоснабжения в регионе. Ученые уже якобы обнаружили подземные запасы пресной воды в республике.
Как заявил "глава Крыма" Сергей Аксенов в интервью российскому государственному изданию Парламентская газета, проблема с "водной блокадой" будет решена. По его словам, Россия улучит ситуацию с подачей питьевой воды на полуостров, а ученые уже обнаружили подземные запасы водного ресурса в регионе.Читайте такжеВодный коллапс в Крыму: стало известно, почему не сможет помочь даже Украина
"Уверен, что с помощью федерального центра, используя все существующие источники, мы успешно справимся с последствиями водной блокады так же, как справились с последствиями всех других блокад", - сказал Аксенов, подчеркнув, что в районах, где фиксируются проблемы, будут опреснять морскую воду.
Водный кризис в аннексированном Крыму
- Захватившие АР Крым россияне и самопровозглашенные "власти" столкнулись с проблемой кризиса с поставками воды в Крыму. По мнению специалистов, ситуацию можно разрешить при помощи опреснения воды, но россияне не планируют перебрасывать воду из Краснодарского края или Ростовской области.
- Осенью жителям Крыма начали подавать воду по графику, чтобы сэкономить водный ресурс на полуострове.
- В октябре у президента Украины Владимира Зеленского заявили, что по данным ОП на осень, в Крыму достаточно воды для местного населения.
- В начале декабря "экс-прокурор Крыма" Наталья Поклонская сказала, что на территории оккупированного полуострова из кранов течет "вонючая и ржавая вода".
- 22 декабря министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников подчеркнул, что Украина будет готова поставлять воду в Крым только в случае гуманитарной катастрофы.