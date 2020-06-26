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Комаровский рассказал, безопасно ли открывать детские лагеря при коронавирусе

Видный специалист-педиатр рассказал, насколько безопасно для детского здоровья при пандемии Covid-19 открытие детских лагерей.

26 июня 2020, 17:30
Комаровский
Комаровский рассказал, безопасно ли открывать детские лагеря / УНИАН

Все детские учреждения (вплоть до летних лагерей) должны быть открыты ‒ даже в условиях пандемии китайского коронавируса.

Об этом в эфире украинского телевидения заявил известный медик-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский.

По его мнению, те дети, у которых диагностирован Covid-19, заразились не в детсаду, школе или во время разговоров с ровесниками. Скорее всего, детей заразил кто-то из взрослых родственников или соседей.

Читайте такжеЛюбой антисептик "пшикалка" не работает – Комаровский"Я категорический сторонник того, что все детские учреждения должны быть открыты. Понимаете, какая ситуация, - те дети, которые заболели, они ведь нашли вирус не в детском саду, не в школе... и не в процессе общения со сверстниками. Эти дети получили инфекцию от взрослых, которые рядом с ними. То есть с максимально возможной вероятностью, она на 95-98%, к детям в дом пришел взрослый с коронавирусом, который этих детей заразил. […] То есть двое детей в квартире с папой и мамой рискуют намного больше, чем 20 детей с одним, условно говоря, вожатым. Поэтому я за то, чтобы открывать - открывать, соответственно, правильно, с социальным, по возможности, дистанцированием, с правильно расположенными кроватками, с контролем температуры и влажности, с самым интенсивным проветриванием, со сном на верандах на свежем воздухе. Вот с этим всем однозначно я "за", – подытожил Комаровский.

Напомним, ранее Евгений Комаровский рассказал о том, что для здоровья украинцев очень опасны походы в спортивные залы (в условиях пандемии коронавируса).

Евгений Комаровский пандемия китайский коронавирус Covid-19
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