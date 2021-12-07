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Комаровский назвал штамм коронавируса, который сейчас больше всего угрожает украинцам

7 декабря 2021, 16:29

По словам Комаровского, вряд ли Омикрон вытеснит Дельту.

Евгений Комаровский
Евгений Комаровский / скриншот с видео

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, какой штамм коронавируса для Украины сейчас более опасен Дельта или Омикрон.

По словам Комаровского, вряд ли Омикрон вытеснит Дельту.

"Даже если мы вычеркнем "Омикрон", то новая волна коронавируса все равно будет весной. Поэтому рост весенней заболеваемости ковидом вполне ожидаем. Что касается именно штамма "Омикрон", понятно, что сегодня статистических объективных данных по нему нет", - сообщил Комаровский, передает Украина 24.

По словам Комаровского, ответить на главные вопросы относительно особенностей клинического течения болезни при инфицировании этим типом коронавируса пока нельзя.

Чем опасен штамм Омикрон - ответ Комаровского

Педиатр уточнил, что от нового штамма Омикрон еще не умер ни один человек.

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"Основная масса заболевших в Африке – именно "Омикроном", но при этом там не наблюдается роста смертности и нет роста потребления кислорода среди больных. Поэтому на данном этапе давайте попытаемся рассмотреть ситуацию по оптимистическому сценарию", - объяснил медик.

Комаровский обратил внимание на важный нюанс - массовую заболеваемость Омикрон вызовет именно среди детей. Поэтому сейчас важно обратить внимание на готовность детских стационаров.

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