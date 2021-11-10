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Комаровский объяснил, почему вакцина от коронавируса есть, а лекарства нет

10 ноября 2021, 05:27
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Пандемия стала той "вишенкой", которая позволила все методики векторных разработок вакцин, наработанные за 40 лет, довести до клиники в течение года.

Комаровский
Евгений Комаровский / УНИАН

Доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос, который волнует многих: почему лекарства от коронавируса до сих пор нет, а вакцина есть. По словам медика, вакцину от COVID-19 удалось создать за такой небольшой срок благодаря десятилетиям работы над подобными препаратами и привлечению сотен фирм к клиническим испытаниям.

Кроме того, в создание вакцин от коронавируса было вложено много денег, поэтому ученые смогли за короткое время закончить процесс разработки препарата, передает Украина 24.

"Нам всем круто повезло, что в течение 40 лет проводились разработки векторных вакцин. Но клинические испытания вакцин - это очень дорого, а когда начался ковид, то нашлось огромное количество монстров, которые захотели это все финансировать. Фактически ситуация с пандемией стала той "вишенкой", которая позволила все методики векторных разработок вакцин довести до клиники в течение года", - сказал Комаровский.

По его словам, например, Pfizer привлек 150 фирм, которые занимались клиническими испытаниями вакцины в разных странах с разными возрастными группами.

"Ничего подобного никогда в мировой медицине не было", - добавил Комаровский.

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Как работает векторная вакцина

Векторная вакцина дает возможность убить вирус, находящийся в клетке организма, но при этом уберечь саму клетку. Прививка включает естественные механизмы защиты организма, не будучи токсичной и не вызывая привыкания в отличие от лекарств.

"Сейчас с учетом развития генетики можно создать геном инфекционного агента, например, вируса или бактерии. И из этого генома вырезать фрагмент, ответственный за синтез антител, но не включить тот фрагмент, который, допустим, может быть для нас опасен. И на основании этого создать модель реагирования организма на вот этот маленький фрагментик. То есть это идеальная ситуация, кода мы заставляем собственные силы организма, наш естественный иммунитет, срабатывать", - пояснил врач принцип работы векторной вакцины.

Как сообщал Главред, Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат Молнупиравир против COVID-19, который можно принимать дома.

Об утверждении препарата сообщило Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров. Отмечается, что Молнупиравир безопасен и эффективен в снижении риска госпитализации и смерти у людей с легкой и средней формой тяжести COVID-19, имеющих повышенный риск развития тяжелого заболевания.

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