Комаровский оценил степень защиты вакцинации от штамма коронавируса Дельта

Новую вакцину против коронавируса могут сделать в течение двух недель – Комаровский / УНИАН

Прививка от коронавируса может помочь человеческому организму защититься от новых вариаций COVID-19, таких как штамм Дельта. Вакцинация обеспечивает выработку огромного количества антител, которые могут блокировать вирус. В дальнейшем может понадобиться совершенно новая вакцина против коронавирусной инфекции, однако в таком случае ее могут изобрести в течение двух недель. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Комаровский.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что прививка может помочь уберечь здоровье, а тезис о неэффективности вакцины от новых модификаций коронавируса – подобных штамму Дельта – подвергается сомнению.Читайте такжеВакцинация от COVID-19: Комаровский назвал надежную защиту от опасного штамма Дельта

"Это очень условно соответствует действительности… Когда с помощью вакцинации мы обеспечиваем огромное количество антител, пусть неидеальных, хоть каких-нибудь, которые не полностью соответствуют, но хоть чуть-чуть могут блокировать, когда их будет много, когда в разы превосходит защитное число, они работают", - отметил доктор.

Также он добавил, что в ближайшем будущем не исключается ситуация, при которой вакцина не сработает против новых мутаций коронавируса. Однако новый препарат можно сделать в течение двух недель.

"Утешает другое – что в условиях современных технологий мРНК и векторных вакцин это делается в течение двух недель", - подчеркнул Евгений Комаровский.

Напомним, ранее доктор Комаровский подверг критике режим карантина в Украине и заявил, что людям нужно постоянно напоминать о соблюдении противоэпидемиологических мероприятий. По его словам, в стране, скорее всего, уже у 40-45% от всего населения есть антитела к коронавируса. Согласно его прогнозам, через 6-12 месяцев у каждого украинца будут такие антитела.