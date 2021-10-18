Комаровский рассказал, что может защитить от коронавируса: есть только 2 способа

Доктор Комаровский дал украинцам ценный совет / скриншот

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский назвал две вещи, которые могут максимально защитить человека от коронавируса.

Защититься от COVID-19 можно не только с помощью вакцинации, но ничто вам не дает 100% гарантии, отметил врач в эфире телеканала "Украина 24".

"Вакцинация вообще из всех методов самая надежная. У вас 2 глобальных способа профилактики - вакцинация и вентиляция помещений. Все. Или быть там, где максимально возможный воздухообмен. Вакцинация и вентиляция - 2 самых важных слова сегодня", — пояснил Комаровский.

Стоит отметить, что по состоянию на утро понедельника, 18 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 9 524 жителей страны. В том числе заболели 790 детей и 122 медработника.

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Ранее мы сообщали, что известный врач и телеведущий Евгений Комаровский прокомментировал ситуацию вокруг борьбы с коронавирусом в Украине.

По его мнению, власти в Украине уделяют недостаточно внимания пропаганде вакцинации.