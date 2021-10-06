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Комаровский рассказал, как обезопасить детей от коронавируса в школе

6 октября 2021, 19:14

По словам медика, сначала считали, что главный механизм заражения – это контакты.

Комаровский
Комаровский рассказал о коронавирусе в школе / Скриншот

Популярный украинский врач Евгений Комаровский в эфире телеканала Украина объяснил, при каких условиях ученики, находясь в одном классе, могут заболеть коронавирусом и помогут ли прозрачные перегородки или щитки учителей.

Спасут ли прозрачные перегородки от коронавируса: Комаровский сказал, что если бы ему задали этот вопрос год назад, он бы ответил положительно. Однако время идет, и сегодня врач считает, что это плохая идея. Потому что наше представление о том, как люди заражаются коронавирусом, очень сильно изменилось.

По словам медика, сначала считали, что главный механизм заражения – это контакты. Например, человек взялся за дверную ручку, потом дотронулся до лица и вскоре уже заболел. Затем появилась версия, что мы заражаемся воздушно-капельным путем. То есть когда кашляем или чихаем, крупные капли слюны оказываются в окружающем пространстве, но если между двумя людьми будет пластиковый экран, то эти капли не попадут на другого человека.

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"Однако осенью этого года выяснилось, что чуть ли не главная причина распространения коронавируса – это аэрозольный способ", – сказал Комаровский.

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То есть даже не крупные капли, которые вылетают изо рта, имеют значение, а именно самые мелкие капли, которые с потоками воздуха разносятся по помещению.

"Поэтому главный способ профилактики – не перегородки между людьми, а интенсивное проветривание, – объяснил врач. – Мало того, любые преграждения нарушают механизм вентиляции помещений".

То есть на сегодняшний день такие перегородки рассматриваются больше со знаком "минус". Они вредят нормальной вентиляции. По словам Комаровского, важно не устанавливать ограждения, а контролировать в помещении температуру, влажность и концентрацию углекислот, а на переменах отправлять детей в коридор и проветривать помещение.

Что известно о штамме Дельта

"Дельту" впервые обнаружили в Индии. У штамма две ключевых мутации внешней "спайковой" части вируса, которая прикрепляется к клеткам человека. ВОЗ ранее признала его "вызывающим беспокойство", поскольку он является более заразным.

Вместе с тем вакцины против этого штамма, вероятно, эффективны. Но эпидемиологи в США утверждают, что вакцинированные лица, инфицированные "Дельтой", могут передавать вирус так же легко, как и непривитые.

По последним данным Минздрава, в Украине уже выявлено 958 случаев коронавируса, который вызван штаммом "Дельта".

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