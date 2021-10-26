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Комаровский рассказал, как защитить детей от коронавируса

26 октября 2021, 17:52

Медик призвал родителей, имеющих возможность вакцинироваться от коронавируса, сделать это.

Комаровский
Евгений Комаровский / УНИАН

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский дал рекомендации родителям и педагогам, как уберечь детей от инфицирования коронавирусом.

В видеообращении, которое появилось в Telegram-канале Коронавирус Info, Комаровский советует соблюдать все противоэпидемические меры.

"В идеале же все взрослые, которые контактируют с детьми, — учителя, воспитатели, тренеры — должны быть вакцинированы, — подчеркнул врач.

Как уберечь ребенка от коронавируса

  • носить маску,
  • избегать толпы,
  • избегать закрытых непроветриваемых помещений,
  • по возможности общаться с детьми на свежем воздухе.

Когда можно делать прививку от коронавируса детям

Комаровский говорит, что можно иммунизировать и детей старше 16 лет (для них разрешено использовать вакцину Pfizer).

"Что касается более младших — с 12 лет прививку можно делать детям, имеющим опасные патологии, способные привести к осложнениям при инфицировании коронавирусом", - добавил педиатр.

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Медик также призвал родителей, имеющих возможность вакцинироваться от коронавируса, сделать это ради безопасности своих детей.

"Любой здравомыслящий взрослый пойдет на все что угодно, лишь бы его детям не грозила опасность. Поэтому все же желательно вакцинироваться", — отметил Комаровский.

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Комаровский о коронавирусе

Ранее Евгений Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.

По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.

viber
коронавирус Евгений Комаровский
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