Комаровский рассказал, у кого в руках "кощеево яйцо" Зеленского

Евгений Комаровский оценил выполнение Владимиром Зеленским своих предвыборных обещаний.
Известный украинский педиатр Евгений Комаровский оценил выполнение президентом Владимиром Зеленским своих предвыборных обещаний.
Как заявил он в интервью журналисту Алесе Бацман, глава государства не смог реализовать обещанные перед президентскими выборами реформы.
Врач считает, что это произошло потому, что у кого-то есть компрометирующий материал на Зеленского.
"Владимир Александрович ведет себя так не потому, что ему так хочется себя вести, а потому что у кого-то в руках кощеево яйцо", – сказал Комаровский.
На уточнение о том, что речь идет о компромате на президента, собеседник ответил: "Да, вне всякого сомнения".
Отвечая на вопрос о том, какой может быть компромат на Зеленского, если он до избрания на пост президента не занимался политикой и не был на государственной службе. Комаровский предположил, что материалами могут располагать спецслужбы, например у Службы безопасности Украины.
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