Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе

Комаровский рассказал о детях и коронавирусе / Скриншот с youtube.com/Доктор Комаровский

Известный доктор Евгей Комаровский развенчал популярный миф о том, что дети являются суперпереносчиками коронавируса.

Об этом медик сообщил в интервью грузинскому каналу Илион-ТВ.

По словам педиатра, очень мало детей серьезно болеют инфекцией, а дети до 10 лет в редких случаях могут заразить окружающих.

Комаровский отметил, что в 50% случаев вы даже не заметите, что ребенок болен коронавирусом. У него не будет симптомов. А в 50% случаев будут наблюдаться легкие признаки болезни.

"Что касается способности переносить инфекцию, чем ребенок младше - тем эта способность меньше. У дошкольников есть единичные случаи, доказанные, что они кого-то заразили. В целом сейчас считается, что дети до 10 лет никакой особой роли в распространении инфекции не играют", - сказал Комаровский. Он упомянул, что дети старше 10 лет могут такую способность приобретать.