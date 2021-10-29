УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Комаровской признался, почему до сих пор нет лекарства от коронавируса

29 октября 2021, 22:25

Как только появляется какой-то противовирусный препарат, обязательно один препарат наступает на горло другому, завил врач.

комаровский
Комаровский высказался о лекарствах от коронавируса / скриншот

Известный врач Евгений Комаровский сообщил о том, что медики всего мира неустанно пытаются найти лекарство, которое поможет пациентам с коронавирусом. Однако, такого препарат пока, к сожалению, нет на рынке.

По словам Комаровского в эфире телеканала Украина 24, на мировом рынке сразу начнется гонка производителей.

"Как только появляется какой-то противовирусный препарат, обязательно один препарат наступает на горло другому. Тут же огромное количество людей начинают заниматься антипиаром", – сказал он.

Врач добавил, что о наличии одного лекарства уже заявили, но его пока нет в продаже. Однако "они уже завернули ему цену 700 долларов за пяти-шестидневный курс таблеток".

"Более того, сейчас наши люди наслушаются, что где-то появился противовирусный препарат, будут ждать и не будут вакцинироваться", – подытожил Комаровский.

Реклама

Читайте также"Одышка не норма": Комаровский дал советы тем, кто уже переболел COVID-19

Ранее Главред писал о том, что Комаровский рассказал о том, что действующий президент Владимир Зеленский в предвыборной гонке в 2019 году использовал его исключительно для пиара. После выборов президент предлагал Комаровскому пойти в депутаты.

До этого он опубликовал эмоциональное обращение к представителям СМИ и блогерам в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. В нем врач призвал рассказать и показать людям правду о реальной картине с заболеваемостью.

viber
лекарства вакцинация Евгений Комаровский новости Украины вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Комаровской признался, почему до сих пор нет лекарства от коронавируса». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самые модные пальто зима 2021 2022, которые позволят в лютый мороз выглядеть потрясающеСамые модные пальто зима 2021 2022, которые позволят в лютый мороз выглядеть потрясающе Без мороза, но с предзимней прохладой: каким будет ноябрь в УкраинеБез мороза, но с предзимней прохладой: каким будет ноябрь в Украине Гороскоп на 29 октября 2021 для всех знаков Зодиака: зависть недругов или денежное везениеГороскоп на 29 октября 2021 для всех знаков Зодиака: зависть недругов или денежное везение Звезда "Вечернего квартала" развелся после 18 лет бракаЗвезда "Вечернего квартала" развелся после 18 лет брака Горит, но не греет: украинцы жалуются на "холодный" газ, в чем проблемаГорит, но не греет: украинцы жалуются на "холодный" газ, в чем проблема
22:40

"Дедушка хороший, чинил велосипеды в гараже": на Волыни пожилой мужчина насиловал 7-летнюю сироту

22:25

Комаровской признался, почему до сих пор нет лекарства от коронавируса

22:00

Целой семьи не стало в один миг: под Киевом загадочным образом скончались супруги и их дочь Видео

21:56

Молдова продлила контракт с Газпромом: когда начнутся поставки Видео

21:38

В масштабном пожаре в Днепре погибли близнецы, остальных жильцов спасла кошка: как все произошло Видео

Реклама
21:19

С лоукоста на шикарный Rolls-Royce: в Борисполе засекли необычного пассажира

21:13

Приметы на 30 октября: что нельзя делать в самый опасный день осени Видео

20:52

США обвинили Россию в обострении ситуации на Донбассе

20:45

Роман Цимбалюк: Россияне, которых "нет" на Донбассе, собрались сбивать украинские Байрактары

20:41

Жуткая находка в Днепре: сын обнаружил тело отца в багажнике с пробитой головой

20:37

Черная пятница 2021: как не покупать лишнего в день распродаж - советы шопоголикам

20:22

Россия прекращает поставки угля в Украину: в Минэнергетики оперативно нашли выход из этой ситуации Видео

20:08

50 оттенков смеха: новый выпуск Женского квартала обещает быть настоящим праздником юмора

20:02

В Италии мощный взрыв разрушил жилой дом, есть жертвы

20:00

Виталий Портников: Путин и Лукашенко опять поссорились

19:56

Больше не будет 8 тыс грн от Зеленского: на Банковой назвали сценарий локдауна в Украине для бизнеса

19:46

На лице не осталось живого следа: в Киеве пассажиры зверски избили таксиста за просьбу одеть маски

19:42

Брокколи и шпинат: как восстановить и улучшить зрение с помощью правильного питания

19:36

В Киеве посреди дороги провалился асфальт: какие улицы перекрыты

19:20

На Закарпатье заживо сгорели бабушка и ее 4-летний внук

Реклама
19:20

Возобновление крупномасштабных боевых действий на Донбассе практически неизбежно мнение

19:07

Наши в городе: ТОП-7 голливудских знаменитостей с украинскими корнями

19:04

В Днепре борются за жизнь роженицы: у нее обнаружили коронавирус и рак

18:40

Bayraktar на Донбассе – это защита Украины: Зеленский предупредил о новых контрударах ВСУ

18:39

В метро Киева озвучили штрафы за пользование транспортом без COVID-сертификата

18:38

В Киеве таксист Bolt выгнал ню-модель из авто и ударил по голове, потому что не понравилась ее поза Видео

18:30

Гороскоп на 30 октября 2021 для всех знаков Зодиака: денежные поступления или кардинальные перемены Видео

18:07

Россияне используют криминалитет и местную власть для дестабилизации ситуации в регионах - лидер Правого сектора

18:03

Нафтогаз изменил цены для украинцев: сколько придется платить Видео

17:55

Магнитные бури в ноябре 2021: расписание опасных для сосудов дней Видео

17:53

Черная пятница 2021: когда, как не потратить больше и обезопасить покупки

17:50

Газпром по указке Путина взвинтит закачку в ПХГ: в Европе резко снизилась цена на газ Видео

17:43

Ажиотаж во всех учреждениях Харькова: горожане боятся введения "красной" зоны в понедельник

17:27

Сон с пятницы на субботу: сбывается ли он

17:21

Мэрия Чернигова планирует единственной в стране поднять тарифы на отопление

17:03

Толпятся без масок: возле пункта вакцинации в Киеве внезапно возникла огромная очередь Видео

16:44

На Тернопольщине мужчина за два дня потерял из-за COVID-19 мать с бабушкой

16:43

Вопреки недугу: звёздный винничанин с ДЦП после сотен отказов таки нашел работу Видео

16:40

Лунный гороскоп на неделю 1-7 ноября: приятное стечение обстоятельств или удача во всех начинаниях Видео

16:31

Артур Логай рассекретил, как его жена реагирует на партнершу по Танцам со звездами

Реклама
16:29

Удар Украины по рискам срыва отопительного сезона: Шмыгаль назвал сценарий отказа от газа Видео

16:10

"Снежный ком отступает": Ляшко рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине Видео

15:58

Коллаборация Puma и Butter Goods: вдохновленные 90-ми новости компании

15:56

Снег уже в ноябре: украинцев предупредили о резкой перемене погоды Видео

15:55

Появились подробности о смерти молодой киевской учительницы, которую после родов убил коронавирус Видео

15:37

"Всяко дешевле, чем их лечить": Комаровский предложил платить пенсионерам за вакцинацию от COVID-19

15:34

Взлета тарифов на газ для украинцев быть не должно: у Зеленского рассказали об отопительном сезоне Видео

15:22

Украина удержалась в "зеленом списке": ЕС открыл границы для туризма Видео

15:18

В Европе ученые выяснили, какой возраст у человека самый счастливый и почему Видео

14:53

День автомобилиста: душевные поздравления и прикольные картинки к празднику

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять