Комаровской признался, почему до сих пор нет лекарства от коронавируса

Комаровский высказался о лекарствах от коронавируса / скриншот

Известный врач Евгений Комаровский сообщил о том, что медики всего мира неустанно пытаются найти лекарство, которое поможет пациентам с коронавирусом. Однако, такого препарат пока, к сожалению, нет на рынке.

По словам Комаровского в эфире телеканала Украина 24, на мировом рынке сразу начнется гонка производителей.

"Как только появляется какой-то противовирусный препарат, обязательно один препарат наступает на горло другому. Тут же огромное количество людей начинают заниматься антипиаром", – сказал он.

Врач добавил, что о наличии одного лекарства уже заявили, но его пока нет в продаже. Однако "они уже завернули ему цену 700 долларов за пяти-шестидневный курс таблеток".

"Более того, сейчас наши люди наслушаются, что где-то появился противовирусный препарат, будут ждать и не будут вакцинироваться", – подытожил Комаровский.

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Ранее Главред писал о том, что Комаровский рассказал о том, что действующий президент Владимир Зеленский в предвыборной гонке в 2019 году использовал его исключительно для пиара. После выборов президент предлагал Комаровскому пойти в депутаты.

До этого он опубликовал эмоциональное обращение к представителям СМИ и блогерам в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. В нем врач призвал рассказать и показать людям правду о реальной картине с заболеваемостью.