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Компенсация за ущерб: в Госдуме РФ ответили на претензию Киева

25 октября 2020, 14:45

В Госдуме оценили "ущербные идеи" народных депутатов Украины.

Россия, Украина
В Киеве не исключили претензии к РФ за причиненный ущерб / УНИАН

В Госдуме РФ ответили на идею Киева потребовать компенсацию за ущерб, причиненный Россией Украине.

Незаконно избранный депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет сказал, что Украина должна сама возместить ущерб крымчанам, сообщает РИА Новости.

"Видимо, им все не дает покоя Крым, вот и рождаются всякие ущербные идеи. Украине пора прекратить попытки нажиться на полуострове", – говорит он.

По его словам, после оккупации Крым начал "развиваться", чего не было до аннексии.

"Украина обязана возместить крымчанам материальный и моральный ущерб, и мы готовы его подсчитать и истребовать", – добавил Шеремет.

Ранее лидер партии Голос, народный депутат Кира Рудик заявила о праве Украины потребовать от России компенсацию за понесенные от нее убытки.

По ее мнению, сумма компенсации может составить не менее 500 млрд долларов.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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