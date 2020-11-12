Кому достанется вакцина от COVID-19: в Минздраве сделали неожиданное заявление

Виктор Ляшко / segodnya.ua

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о перспективах получения Украиной вакцины от коронавируса.

Решение о дате поставки Украине вакцины от коронавируса примут 19 ноября, заявил он в ходе брифинга, трансляция которого проходила в Facebook Минздрава.

По словам главного санврача, Украина работает с механизмом COVAX, который обеспечит поставку в Украину вакцины против коронавирусной болезни.

Заместитель главы Минздрава уточнил, что Украина получит около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса.

"Сегодня мы четко понимаем, что получим количество доз, что будет равняться 20% количеству населения. Речь идет о максимум 8,5 млн дозах. Первый транш мы ожидаем в размере 3% - это 1 млн 250 тысяч доз. Ближайшее заседание COVAX будет 19 ноября, тогда станет известно об ориентированных датах поставки", - добавил Ляшко.

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Напомним, 9 ноября разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer в ходе третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса добились лучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021 году.

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