Кому не будет амнистии в ОРДЛО: Резников рассказал о переходном правосудии

Алексей Резников / пресс-служба КГГА

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей после их освобождения от российской оккупации планируется применение переходного правосудия, заявил первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске, вице-премьер-министр Алексей Резников.

В эфире канала Украина 24 он также рассказал, кто в ОРДЛО может рассчитывать на амнистию.

По его словам, с этой целью в Украине готовится пакет законопроектов о переходном периоде, в котором составной частью будут законы о переходном правосудии.

"Там мы должны дать ответы гражданам Украины, которые проживают на оккупированных территориях, чтобы они четко знали, чтобы не боялись возвращения официальной Украины на эти территории", - отметил Резников.

В то же время он подчеркнул, что амнистии не будет для предателей и убийц.

"Кто совершил военные преступления, геноцид против человечества - им лучше действительно бежать, потому что они понесут наказание полностью, не только в соответствии с украинскими законами, но и по всем международным конвенциям", - уверен Резников.

Вице-премьер-министр также считает, что не следует бояться слова амнистия, вокруг которого много риторики и переживаний.

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"Амнистия должна быть, амнистия постоянно применяется, мы изучаем 260 конфликтов на планете Земля, которые происходили. И каждый раз амнистию официальное правительство затем применяет. Но, конечно, она не касается военных преступников, мародеров, психопатов и тому подобное", - добавил Резников.

Ранее замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявлял – чтобы прекратить войну на Донбассе, особый статус необходимо предоставить всей территории, а не только оккупированным районам Донецкой и Луганской областей. Кроме того, он утверждал - амнистии должны подлежать все участники войны на Донбассе.