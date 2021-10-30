Кому нельзя делать прививку от коронавируса: полный список противопоказаний по всем вакцинам / Reuters

Украинцы начали массово штурмовать пункты вакцинации от коронавируса. В частности, только за минувшие сутки, 29 октября, прививку сделали более 317 тысяч человек.

В то же время очень много и тех, кто пока не решился на вакцинацию. Но перечень действительно серьезных противопоказаний для вакцинации, согласно данным Минздрава, очень короткий. Более того, некоторые противопоказания не мешают вакцинироваться другими препаратами – нужно только посоветоваться с врачом и выбрать наиболее подходящую в конкретном случае вакцину.

Как пишет НВ, по состоянию на конец октября 2021 года в Украине доступны для прививок три препарата: мРНК-вакцина Pfizer-BioNTech (Comirnaty), векторная вакцина AstraZeneca (она же Vaxzevria, Covishield, AstraZeneca-SKBio) и инактивированная вакцина CoronaVac (от Sinovac Biotech).

Отмечается, что запасы мРНК-вакцины Moderna (Spikevax) в Украине исчерпаны. Однако главный санврач Игорь Кузин недавно заявил, что Украина может получить этот препарат в рамках механизма COVAX.

Согласно заключенным контрактам, до конца 2021 года в Украину поступит еще 13 млн 400 тыс. доз вакцин Comirnaty (Pfizer). От глобальной инициативы COVAX Украина получит в 2021 году еще 5 млн 450 тыс. доз вакцин.

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Таким образом, общее суммарное количество ожидаемой в Украине вакцины к концу 2021 года составляет 18 млн 850 тысяч доз.

Комбинация вакцин

27 октября на брифинге глава Минздрава Украины Виктор Ляшко напомнил, что комбинировать можно мРНК-вакцины — то есть первую прививку сделать Moderna, вторую — Pfizer или наоборот.

Кроме того, если первая доза была сделана вакциной AstraZeneca, то для второй можно использовать мРНК-вакцину, то есть Moderna или Pfizer.

Смешивание других типов вакцин сейчас не предусмотрено. То есть после Coronavac прививаться препаратом Moderna или Pfizer пока не рекомендуется.

Общие противопоказания для вакцинации

Согласно рекомендациям Минздрава Украины, вакцинироваться от COVID-19 не следует в таких случаях:

тяжелая аллергическая реакции на компоненты вакцины;

тяжелая аллергическая реакция (анафилактический шок) на предыдущую дозу именно этой вакцины;

острое текущее заболевание с температурой выше 38,5ºC — стоит отложить вакцинацию на 14 дней (опасности для пациента вакцинация во время болезни не представляет, но вакцина может утратить эффективность — при этом легкий насморк без температуры не является помехой для прививки от COVID-19);

лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой (вакцинация может быть проведена через 90 дней после окончания терапии).

введение вакцин против других инфекционных болезней — кроме инактивированной вакцины против гриппа, которую можно вводить независимо от получения антиковидной вакцины (в остальных случаях вакцинация от COVID-19 может быть проведена через 14 дней после введения вакцины против других инфекционных болезней);

проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез (IGRA) — вакцинация должна быть отложена до завершения оценки пробы/IGRA.

Кто оформляет противопоказания к вакцинации?

Противопоказания к вакцинации может установить семейный или лечащий врач. Именно он выдает заключение о временных либо постоянных противопоказаниях.

При необходимости врач может направить пациента к профильному специалисту, согласно заключению которого принимает окончательное решение: осуществлять вакцинацию сразу либо временно отсрочить ее.

Специфические противопоказания по отдельным вакцинам

Pfizer/BioNTech

Минздрав Украины не советует использовать вакцину Pfizer, если у вас наблюдается:

диагностированная тяжелая форма аллергии на любой из компонентов вакцины;

тяжелая аллергическая реакция после первой дозы вакцины (например, анафилактический шок и т. п.);

немедленная аллергическая реакция любой степени тяжести на первую дозу вакцины мРНК COVID-19 или любой из ее компонентов (включая полиэтиленгликоль) после введения вакцины;

немедленная аллергическая реакцию любой степени тяжести на полисорбат.

CoronaVac/Sinovac Biotech

Вакцину CoronaVac/Sinovac Biotech Минздрав Украины не советует применять, если:

вы беременны или кормите грудью;

имеете синдром Гийена-Барре в анамнезе.

AstraZeneca /Covishield/Vaxzevria

Подробный перечень состояний и заболеваний, которые следует обсудить с врачом перед вакцинацией AstraZeneca, приводит британское Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров.

Базовыми противопоказаниями для прививки этим препаратом являются:

болезнь Кларксона — синдром повышенной проницаемости капилляров, известный также как синдром капиллярной утечки;

тромбоэмболические события (тромбозы или тромбоцитопения, то есть снижение количества тромбоцитов) после первой дозы вакцины — тогда вторую можно сделать одной из мРНК вакцин, Moderna или Pfizer/BioNTech;

аллергия на один из компонентов вакцины;

наличие текущего заболевания/простуды с температурой выше 38−38,5ºC

Не являются прямыми противопоказаниями, но могут быть предметом обсуждения с врачом перед прививкой AstraZeneca такие заболевания:

гепарин-индуцированная тромбоцитопения, тромбоз синусов твердой мозговой оболочки (ухудшение оттока крови от головного мозга из-за закупорки синусов кровяными сгустками — тромбами);

синдром Гийена-Барре;

наличие проблемы с кровотечениями или прием лекарств, разжижающих кровь (антикоагулянтов).

Moderna

Центр контроля и профилактики заболеваний США называет такой перечень противопоказаний для вакцины Moderna:

тяжелая аллергическая реакция (например, анафилактический шок) после первой дозы Moderna или на один из компонентов любой мРНК вакцины против COVID-19 (Moderna или Pfizer-BioNTech);

немедленная аллергическая реакция любой степени тяжести на предварительную дозу или известная (диагностированная ранее) аллергия на один из компонентов вакцины.

В таких случаях в США советуют изучить возможность привиться векторной вакциной (в Украине из векторных вакцин используется AstraZeneca).

Какие заболевания и состояния не являются противопоказаниями?

Хронические болезни

Хронические болезни не являются противопоказанием для прививки, отмечает Минздрав Украины. Напротив, люди с хроническими заболеваниями рискуют тяжелее перенести COVID-19, поэтому нуждаются в защите, которую дает вакцинация.

При этом все равно следует сообщить врачу, который осматривает вас перед прививкой, о своих хронических болезнях и о любых предыдущих аллергических реакциях.

Беременность

В Украине разрешено прививать беременных женщин после консультации с врачом, который ведет беременность — рекомендовано использовать мРНК-вакцины (Comirnaty/Pfizer-BioNTech или Moderna).

Если беременная получила первую дозу вакцины против COVID-19 на векторной платформе (AstraZeneca/Covishield/SKBio) до или во время беременности, врач должен рассказать ей о соотношении рисков и пользы от второй прививки, и женщина сама будет решать, получить ли вторую дозу этой же вакцины во время беременности или уже после родов.

Женщины, кормящие детей грудным молоком, также могут быть привиты вакцинами Covishield/Pfizer-BioNTech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Лишь инструкция вакцины CoronaVac/Sinovac Biotech запрещает привививать ею кормящих грудью.

Сезонные и бытовые аллергии

Бытовая или сезонная аллергия не является противопоказанием для вакцинации. Люди с поллинозом или аллергическим ринитом могут прививаться даже в период обострения болезни.

Бронхиальная астма, сердечно-сосудистые заболеванийя, диабет

Такие пациенты рискуют тяжело заболеть COVID-19 и получить осложнения. Поэтому им не только разрешена, но и необходима вакцинация.

Онкологические заболевания

Такие люди также находятся в группе риска и могут тяжело перенести COVID-19, поэтому они нуждаются в вакцинации.

Впрочем, если человек проходит курс иммуносупрессивной терапии, вакцинация может не иметь должного эффекта. Поэтому стоит посоветоваться с врачом, когда лучше сделать прививку.

Для вакцинаци можно использовать любую из имеющихся в Украине вакцин против COVID-19.

Аутоиммунные и системные заболевания

У таких людей иммунный ответ на вакцину может быть слабее. Несмотря на это, им нужно вакцинироваться от коронавирусной болезни, поскольку заболевание COVID-19 может быть для них смертельным. Тем пациентам, которые еще не получают лечение, рекомендуют привиться за две недели до начала иммуносупрессивной терапии.

ВИЧ

ВИЧ-положительным людям можно и нужно вакцинироваться. Люди с ВИЧ — в группе риска тяжелого течения COVID-19. Вакцины не могут вызвать заболевание даже на фоне иммунодефицита, потому что не являются живыми, "полноценными" вирусами.

Вакцинация тех, кто переболел COVID-19

Вакцинацию можно отсрочить на 3 месяца со времени перенесенной болезни COVID-19 или даже провести раньше, уточняет Минздрав.

При этом прививка должна быть сделана не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19.

Составы вакцин — полный список компонентов

Вот перечень компонентов всех вакцин, используемых в Украине — для людей, у которых может быть аллергия на один из них.

Состав вакциныAstraZeneca/Covishield/Vaxzevria

Действующее вещество: модифицированный аденовирус, содержащий специфический белок коронавируса, вызывающий иммунный ответ.

Вспомогательные вещества: L-гистидин и L-гистидин гидрохлорид моногидрат; динатриевая соль этилендиаминтеуксусной кислоты ( EDTA); магния хлорид; этанол; полисорбат 80; натрия хлорид; сахароза; вода для инъекций.

Состав вакциныPfizer-BioNTech/Comirnaty

Действующее вещество: мРНК — молекула, которая учит клетки производить коронавирусные белки, необходимые для формирования иммунного ответа

Вспомогательные вещества:

ALC-0315, ALC-0159 и холестерол — липидные частицы, которые формируют защитный барьер вокруг активного ингредиента и обеспечивают его доставку в клетки;

DSPC — фосфолипид, стабилизирующий липидный бислой и ускоряющий высвобождение активного компонента, а потому усиливающий его действие;

дигидрат фосфата натрия и дигидрат фосфата калия — буферные вещества, стабилизирующие вакцину, чтобы уровень кислотности совпадал с уровнем нашего тела;

натрия хлорид и калия хлорид — являются растворителями и корректируют солевой баланс вакцины;

сахароза — предотвращает замерзание и стабилизирует вакцину;

вода для инъекций.

Состав вакциныCoronaVac/Sinovac Biotech

Действующее вещество: инактивированный вирус SARS-CoV-2.

Вспомогательные вещества:

гидроокись алюминия — ускоряет и усиливает действие активного компонента;

гидрофосфат натрия 12-водный и гидрофосфат натрия моногидрат — буферные вещества, стабилизирующие вакцину, чтобы ее кислотный уровень совпадал с уровнем нашего тела;

натрия хлорид — является растворителем и корректирует солевой баланс вакцины.

Состав вакцины Moderna/Spikevax

Действующее вещество: матричная рибонуклеиновая кислота ( мРНК)

Вспомогательные вещества:

липиды (SM-102, полиэтиленгликоль [PEG] 2000, димиристоилглицерин [DMG], холестерин и 1,2-дистеароил-sn-глицеро-3-фосфохолин [DSPC]),

трометамин,

гидрохлорид трометамина,

уксусная кислота,

ацетат натрия

сахароза.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины утвердило список медицинских противопоказаний и оговорок для вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.