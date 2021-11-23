Кому нельзя вакцинироваться от коронавируса: объяснение министра здравоохранения

Противопоказания к вакцинации / УНИАН

Привитые украинцы, которые переболели коронавирусом, имеют вдвое больше риск заболеть COVID-19 снова, чем вакцинированные, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга и напомнил, что может быть временным противопоказанием к прививке.

Противопоказания делятся на постоянные и временные. Единственным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является аллергическая реакция на первую дозу этой вакцины или на один из компонентов этого препарата.

В этом случае пациенту будет рекомендовано прививаться от COVID-19 другой вакциной при условии ее наличия. Если у пациента есть аллергия на один из компонентов вакцины COVID-19, ему также следует прививаться другой вакциной.

Временные причины, как объяснил Ляшко, включают:

температуру выше 38°C;

лечение моноклинальными антителами или реконвалесцентной плазмой - в таком случае вакцинация может быть проведена через 90 дней после окончания курса терапии;

прививку также нельзя делать в течение 14 дней со времени введения вакцин против других инфекционных болезней, кроме инактивированной вакцины против гриппа, которую можно вводить в любое время, даже одновременно с антиковідною вакциной в разные руки.

Кроме того, в Минздраве дали рекомендации тем, кто не смог в установленные сроки сделать прививку второй дозой вакцины против коронавируса. Там напомнили, что определенные производителями сроки для введения второй дозы вакцин следующие:

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Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21-28 дней,

CoronaVac/Sinovac Biotech – 28 дней,

Oxford/AstraZeneca – 12 недель.

В то же время в ведомстве отмечают, что вторая доза вакцины, введенная позже рекомендованного интервала, тоже засчитывается. Человеку не нужно будет проходить вакцинацию заново. На сегодня более 600 тысяч украинцев пока не дошли за своей второй дозой вакцины от коронавируса, несмотря на то, что время ее введения уже наступило.

Президент Владимир Зеленский мотивировал украинцев вакцинироваться. Он заявил, что все, кто сделают 2 прививки, получат от государства по тысяче гривен. Но потратить их на все что угодно не получится – они исключительно для абонементов в спортзал, посещения кинотеатров или билетов для путешествий по стране.

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