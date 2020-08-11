Кондратюк сказал, о чем Зеленскому навсегда нужно забыть

Игорь Кондратюк сказал, о чем навсегда необходимо забыть Владимиру Зеленскому / Скриншот

Продюсер Игорь Кондратюк сказал, что если бы оказался перед президентом Владимиром Зеленским, то предостерег бы его от нескольких действий.

Украинскому лидеру нужно навсегда забыть видеть в глазах главы России Владимира Путина желание к миру, рассказал Кондратюк в интервью Украинской правде.

По словам собеседника, также он предостерег бы главу нашей страны от любых желаний сворачивать реформы.

"Ему (Зеленскому – Ред.) нужно навсегда забыть видеть в глазах Путина желание к миру…", – сказал продюсер.

Ранее Игорь Кондратюк говорил, что с РФ можно договориться только при одном условии – если Украина согласится стать российским округом, то есть "Малороссией". Продюсер полагает, что Киев должен разорвать с Москвой дипломатические отношения.