Конец карантина: выяснились подробности работы учреждений образования

Университеты и ПТУ можно будет посещать только группами из не более 20 человек.
С 25 января наша страна возвращается к ограничениям "оранжевой зоны", а это значит, что уже с понедельника ученики школ смогут вернуться за парты, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
Как напомнили в министерстве, с понедельника свои двери вновь откроют заведения общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования. Университеты и ПТУ можно будет посещать только группами из не более 20 человек.
Если на самоизоляции будет находиться половина соискателей образования и персонала, то такое заведение будут отправлять на карантин. Также в учреждениях образования запрещается проводить мероприятия при участии детей из более чем одной группы или класса и со зрителями.
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Кроме того, студентам, которые прибывают на учебу из стран "красной зоны", необходимо проходить самоизоляцию. Под самоизоляцию попадают и те, кто прибыл из ОРДЛО и Крыма. Однако эта норма не применяется, если нет оснований полагать, что лицо контактировало с больным COVID-19.
Возобновление учебного процесса в школах:
- Ранее глава МОН Сергей Шкарлет заявил о том, что после завершения жесткого карантина ученики 9 и 11 классов в случае благоприятной эпидемиологической ситуации смогут вернуться к полноценному обучению в школах.
- Возвращение учеников 9-х и 11-х классов к полноформатному обучению является крайне необходимым и важным. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в каждой отдельной области.
- В случае, если в регионе будут повышены показатели, ученики будут учиться по смешанной форме обучения.
- Если показатели будут в норме, учащиеся выпускных классов смогут вернуться за школьные парты после 24 января.
- Есть вероятность восстановления полноформатного или смешанного обучения для школьников других классов.