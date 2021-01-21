Конец карантина: выяснились подробности работы учреждений образования

школа / С 25 января школьники возвращаются за парты

С 25 января наша страна возвращается к ограничениям "оранжевой зоны", а это значит, что уже с понедельника ученики школ смогут вернуться за парты, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Как напомнили в министерстве, с понедельника свои двери вновь откроют заведения общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования. Университеты и ПТУ можно будет посещать только группами из не более 20 человек.

Если на самоизоляции будет находиться половина соискателей образования и персонала, то такое заведение будут отправлять на карантин. Также в учреждениях образования запрещается проводить мероприятия при участии детей из более чем одной группы или класса и со зрителями.

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Кроме того, студентам, которые прибывают на учебу из стран "красной зоны", необходимо проходить самоизоляцию. Под самоизоляцию попадают и те, кто прибыл из ОРДЛО и Крыма. Однако эта норма не применяется, если нет оснований полагать, что лицо контактировало с больным COVID-19.

Возобновление учебного процесса в школах: