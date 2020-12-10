Конституционный кризис в Украине: Венецианская комиссия оценила действия КСУ

Венецианская комиссия опубликовала решение по КСУ / Униан

Венецианская комиссия опубликовала свой вывод относительно законодательной ситуации, касающейся механизмов противодействия коррупции в Украине.

Вывод опубликован на сайте Венецианской комиссии и был принят в связи с решением Конституционного суда Украины, которое отменяет уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

В выводе комиссии отмечается, что борьба с коррупцией является важным элементом государства. При этом отмечается важность уважения к Конституции.

"Парламент и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда как хранителя Конституции и должны выполнять его решение", - говорится в документе.

"В свою очередь Конституционный суд (...) должен уважать свои собственные процедуры и ради конституционной стабильности и правовой определенности, должен принимать решения, которые в целом соответствуют мировой судебной практике. Что еще важнее, Конституционный суд должен принимать решения исключительно в пределах параметров его законных полномочий и юрисдикции ", - подчеркивается в заключении ВК.

Венецианская комиссия признает, что решение КСУ от 27 октября не имеет четкой аргументации, не имеет твердой основы в международном праве "и, возможно, было запятнано серьезной процедурной ошибкой - нерешенным вопросом о конфликте интересов некоторых судей".

Венецианская комиссия рекомендовала восстановить отмененную Конституционным судом Украины статью, которая предусматривала наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование.

Документ представят на одобрение на пленарном заседании 11 декабря.

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