"Конституционный переворот": глава КСУ резко отреагировал на идею Зеленского распустить суд

Александр Тупицкий / УП

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий отреагировал на предложение президента Владимира Зеленского распустить КСУ.

Об этом сообщает Сегодня.

"Законопроект (Зеленского. – ред.) имеет признаки конституционного переворота в Украине", – заявил Тупицкий.

Глава КСУ намекнул на незаконность решения Зеленского.

"Почему просто указом не распустить суд?" – проиронизировал судья.

"Коллективную ответственность никто нести не должен", – добавил он.

Отметим, что изменить состав Конституционного суда можно только с согласия самих судей. Для этого нужно не менее двух третей от конституционного состава суда.

Ст. 149 Конституции Украины четко определяет основания для увольнения судьи КСУ. В частности, это:

неспособность выполнять свои обязанности по состоянию здоровья;

нарушение требований относительно несовместимости;

совершение существенного дисциплинарного проступка или пренебрежение своими обязанностями;

подача заявления об отставке.

Напомним: