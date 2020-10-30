"Конституционный переворот": глава КСУ резко отреагировал на идею Зеленского распустить суд

Александр Тупицкий намекнул на незаконность решения президента.
Глава Конституционного суда Александр Тупицкий отреагировал на предложение президента Владимира Зеленского распустить КСУ.
Об этом сообщает Сегодня.
"Законопроект (Зеленского. – ред.) имеет признаки конституционного переворота в Украине", – заявил Тупицкий.
Глава КСУ намекнул на незаконность решения Зеленского.
"Почему просто указом не распустить суд?" – проиронизировал судья.
"Коллективную ответственность никто нести не должен", – добавил он.
Отметим, что изменить состав Конституционного суда можно только с согласия самих судей. Для этого нужно не менее двух третей от конституционного состава суда.
Ст. 149 Конституции Украины четко определяет основания для увольнения судьи КСУ. В частности, это:
- неспособность выполнять свои обязанности по состоянию здоровья;
- нарушение требований относительно несовместимости;
- совершение существенного дисциплинарного проступка или пренебрежение своими обязанностями;
- подача заявления об отставке.
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №4288, в соответствии с которым прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины.
- "Проект Закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" был внесен 29 октября, текст документа опубликован на сайте парламента.
- Тем временем утром 30 октября под зданием Конституционного суда проводится акция протеста под названием "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов". Судьям принесли "билет" и чемоданы для переезда в Ростов. Также активисты нанесли на асфальте розовую надпись "КСУки". Кроме того протестующие закидали Конституционный суд презервативами, фаерами и дымовыми шашками.
- Позже стало известно, что под здание КСУ стягивают спецназ. Отметим, что здание уже было окружено спецтехникой, там находятся около 650 силовиков.
- 27 октября Конституционный суд вынес решение о признании неконституционной статьи Уголовного кодекса, предусматривающей уголовную ответственность для государственных служащих за внесение недостоверных данных в электронные декларации.
- Суд запретил Национальному агентству по противодействию коррупции проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр.
- В среду, 29 октября, состоялось срочное заседание СНБО, в рамках которого президент Владимир Зеленский заявил о намерении властей восстановить антикоррупционную инфраструктуру в Украине
- Позже было проведено срочное заседание Кабинета министров, на котором приняли решение о возобновлении работы реестра электронных деклараций украинских чиновников.
Автор: Анна Багрий