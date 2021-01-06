Контрабандная вакцина от COVID-19 в Украине: Зеленский сделал жесткое заявление

Зеленский требует жесткой реакции на контрабанду вакцины / УНИАН

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и другим правоохранительным органам срочно проверить информацию о контрабандном ввозе в страну вакцины от коронавируса.

Как сообщил глава государства в Telegram, у Украины есть четкий план вакцинации, которому страна будет следовать.

"Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой. У государства есть четкий план вакцинации. Сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с COVID", - написал Зеленский.

Президент добавил, что за контрабанду и контрафакт должно быть наказание.

Отметим, недавно появилась информация, что в Украину в конце 2020 года якобы была тайно завезена партия вакцины Pfizer. Ею якобы могли воспользоваться представители правительства и народные депутаты.

Вакцина от коронавируса для Украины – о чем ранее сообщал Главред: