Контрабандная вакцина от COVID-19 в Украине: Зеленский сделал жесткое заявление

Зеленский поручил СБУ расследовать подпольный ввоз вакцины от коронавируса в Украину.
Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и другим правоохранительным органам срочно проверить информацию о контрабандном ввозе в страну вакцины от коронавируса.
Как сообщил глава государства в Telegram, у Украины есть четкий план вакцинации, которому страна будет следовать.
"Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой. У государства есть четкий план вакцинации. Сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с COVID", - написал Зеленский.
Президент добавил, что за контрабанду и контрафакт должно быть наказание.
Отметим, недавно появилась информация, что в Украину в конце 2020 года якобы была тайно завезена партия вакцины Pfizer. Ею якобы могли воспользоваться представители правительства и народные депутаты.
Вакцина от коронавируса для Украины – о чем ранее сообщал Главред:
- 31 декабря президент Владимир Зеленский прокомментировал решение о покупке Украиной вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech. По его словам, Украина заключила контракт, не дождавшись конца испытаний, поскольку многие страны стоят в очереди. При этом вакцина поступит только после официальной регистрации.
- 12 декабря главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Согласно программе, Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.
- В свободной продаже вакцина против коронавирусной инфекции появится, скорее всего, не раньше осени 2021 года.
- В то же время, по сообщению Bloomberg Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения. При этом, по данным The Economist, Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.