УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Контрабандная вакцина от COVID-19 в Украине: Зеленский сделал жесткое заявление

6 января 2021, 18:16
Прослушать новость
Остановить

Зеленский поручил СБУ расследовать подпольный ввоз вакцины от коронавируса в Украину.

Зеленский требует жесткой реакции на контрабанду вакцины / УНИАН

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и другим правоохранительным органам срочно проверить информацию о контрабандном ввозе в страну вакцины от коронавируса.

Как сообщил глава государства в Telegram, у Украины есть четкий план вакцинации, которому страна будет следовать.

"Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой. У государства есть четкий план вакцинации. Сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с COVID", - написал Зеленский.

Президент добавил, что за контрабанду и контрафакт должно быть наказание.

Отметим, недавно появилась информация, что в Украину в конце 2020 года якобы была тайно завезена партия вакцины Pfizer. Ею якобы могли воспользоваться представители правительства и народные депутаты.

Вакцина от коронавируса для Украины – о чем ранее сообщал Главред:

  • 31 декабря президент Владимир Зеленский прокомментировал решение о покупке Украиной вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech. По его словам, Украина заключила контракт, не дождавшись конца испытаний, поскольку многие страны стоят в очереди. При этом вакцина поступит только после официальной регистрации.
  • 12 декабря главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Согласно программе, Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.
  • В свободной продаже вакцина против коронавирусной инфекции появится, скорее всего, не раньше осени 2021 года.
  • В то же время, по сообщению Bloomberg Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения. При этом, по данным The Economist, Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.

Владимир Зеленский коронавирус в Украине вакцина от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Контрабандная вакцина от COVID-19 в Украине: Зеленский сделал жесткое заявление». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
СМИ назвали фатальную причину гибели сына Корбана с подругойСМИ назвали фатальную причину гибели сына Корбана с подругой Погиб сын Геннадия Корбана - источникПогиб сын Геннадия Корбана - источник Поздравление Путина в Украине превзошло по популярности обращение ЗеленскогоПоздравление Путина в Украине превзошло по популярности обращение Зеленского За кого проголосовали бы украинцы в начале 2021 года: опубликован свежий президентский рейтингЗа кого проголосовали бы украинцы в начале 2021 года: опубликован свежий президентский рейтинг На Одесчине пьяный сын бывшего копа насмерть сбил велосипедиста - СМИНа Одесчине пьяный сын бывшего копа насмерть сбил велосипедиста - СМИ
Следующий материал

Последние новости

18:16
Контрабандная вакцина от COVID-19 в Украине: Зеленский сделал жесткое заявление
18:10
Новый бунт из-за карантина: в Тернополе объявили об отказе от локдауна Видео
18:06
Александр Рудинский признался, сколько получил за сериал Перші ластівки Видео
18:02
Гороскоп на 7 января для всех: влюбленность, крах из-за риска и рост популярности Видео
17:55
S.T.A.L.K.E.R. 2: появились новые подробности отечественного долгостроя
Реклама
17:41
Локдаун в Украине: в Кабмине рассказали подробности нового карантина Видео
17:39
Наш флаг значит смерть - подробности нового сериала от Тайки Вайтити
17:20
Отстраненный Зеленским Тупицкий покинул Украину – экс-нардеп Видео
17:10
Скандал с вакциной от COVID-19: производитель грозит свернуть переговоры - Медзакупки Видео
17:06
Стало известно об обращении в КСУ по отмене "медреформы Супрун" Видео
17:03
В Украину идет мощный циклон: синоптик назвала дату опасности Видео
16:48
Красивые поздравления с Сочельником и Рождеством – прикольные и душевные
16:44
От Плюща до Корбана: самые известные трагедии с детьми украинских политиков Видео
16:34
В Одессе мужчина вломился в мебельный салон и уснул на диване Видео
16:30
Представлены 14 минут геймплея The Medium – польского Silent Hill на стыке двух миров Видео
16:19
Мир наизнанку 2021 - дата выхода 12 сезона Світ Навиворіт на 1+1
16:12
Вкуснейшая кутья из риса и сочная свиная рулька: быстрое меню на Рождество 2021 Видео
16:11
Жванию вызвали в ГБР как свидетеля по делам Майдана: фото повестки Видео
15:45
Российская ведущая Лера Кудрявцева заболела коронавирусом
15:27
Пленки по делу Шеремета отдали экспертам: Геращенко рассказал подробности Видео
Реклама
15:24
Не спешите с покупкой – Apple работает над удешевлённой версией AirPods Max Видео
15:22
В Луганске прогремел взрыв, пострадал "главный милиционер ЛНР" – СМИ
15:20
Голая дочь Ким Бесингер произвела фурор развратными фото
15:05
В Кабмине отреагировали на "подпольную вакцинацию" от COVID-19 в Украине Видео
14:58
Вечеринка перед трагедией: всплыли новые детали гибели сына Корбана
14:33
В Евросоюзе одобрена еще одна вакцина от COVID-19 Видео
14:33
Степанов назвал сроки поставки в Украину вакцины Sinovac от COVID-19 Видео
14:23
Тупицкий продолжит работать, невзирая на указ Зеленского - судья КСУ Видео
14:20
Bethesda намекнула на место действия шестой части культовой серии игр The Elder Scrolls
14:00
У Зеленского сделали заявление о работе КСУ после отстранения Тупицкого Видео
13:41
Степанов предупредил о резком скачке числа больных COVID-19 и назвал сроки Видео
13:24
Знаменитый рэпер Dr Dre в реанимации с кровоизлиянием
13:17
Студия Respawn Entertainment объявила о начале нового события "Ночной бой" в Apex Legends Видео
13:09
Горячая Ирина Шейк снялась для откровенного календаря
12:58
Отмена жесткого локдауна: у Зеленского расставили точки над "і" Видео
12:58
Строительство Северного потока-2: стало известно о прибытии трубоукладчика в Данию Видео
12:45
Врач назвал противораковый чай: как употреблять Видео
12:40
В моде окрашивание волос пастельный балаяж и калифорнийский блонд - фото Фото
12:31
Сын Корбана погиб: в полиции раскрыли подробности трагедии Видео
12:22
Новорожденный сын звезды Гарри Поттера подхватил коронавирус
Реклама
12:00
Гороскоп на 6 января для всех: мощная поддержка, интимный успех и запрет на кофе Видео
11:54
Стало известно, кто сыграет злодея в 9 сезоне Декстера
11:52
Зато как погуляли: в Киеве мужчина во время вечеринки выкинул гостя в окно
11:47
С Зеленским не так, как с Путиным: Лукашенко удивил откровением Видео
11:40
Синоптик предупредил украинцев о погодных неприятностях на Рождество Видео
11:12
Советник Трампа обвинил Китай в утечке COVID-19: в Пекине потребовали доказательства Видео
11:10
Что для Украины означают новые рейтинги партий и политиков мнение
11:06
Церемония награждения Грэмми 2021 перенесена из-за коронавируса
10:58
"Продолжают врать": Украина выдвинула жесткое обвинение Боснии из-за украденной иконы
10:55
В Минздраве резко выступили против переноса январского локдауна и рассказали об опасной тенденции Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять