Контрнаступление набирает обороты: самая мощная бригада вступила в бой - Forbes

Ранее 82-я бригада находилась в резерве, теперь это подразделение участвует в контрнаступлении.

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ВСУ вывели из резерва одну из самых мощных бригад / коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

Украинские военные делают все, чтобы освободить украинские территории. К контрнаступлению присоединился один из самых мощных подразделений - 82-я десантно-штурмовая бригада. Об этом сообщает Forbes.

Это подразделение имеет численность 2000 человек. Он укомплектован боевыми машинами Marder и Stryker, танками Challenger 2. Бригада вступила в боевые действия в окрестностях Работиного на юге Украины в Запорожской области. Сообщается, что бригада присоединилась к контрнаступлению в течение последних нескольких дней.

82-я бригада была одной из последних, которую Генштаб держал в резерве. Эти формирования усилили огневую мощь на одном из главных направлений контрнаступления - в направлении Мелитополя.

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В то же время издание акцентирует на том, что контрнаступление может потерять силу, когда другие бригады отступят на отдых, ремонт или перезагрузку.

Известно, что морские пехотинцы сосредоточили свои усилия в долине реки Мокрые Ялы. Бойцы освободили ряд населенных пунктов в направлении Мариуполя. Одним из таких стало Урожайное.

По данным издания, незадействованными остаются бригады территориальной обороны и Нацгвардии. Однако этим формированиям не хватает огневой мощи и подготовки по сравнению с бригадой морской пехоты.

Ситуация на фронте

Силы обороны Украины освободили за прошедшую неделю 3 кв. км на Бахмутском направлении. Об этом 14 августа сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, восток Украины остается эпицентром боевых действий, там враг пытается двигаться полномасштабным наступлением, идут тяжелые бои.

Также Маляр сообщила, что Вооруженные силы Украины добились определенных успехов в Урожайном, на участках южнее и на юго-востоке Старомайорского Донецкой области и закрепляются на освобожденных рубежах. Наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина сейчас является самой заминированной страной в мире. На некоторых участках линии фронта можно обнаружить до пяти мин на один квадратный метр, что составляет определенное препятствие для украинских войск.

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