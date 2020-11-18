Копы намерены расширить основания для использования электрошокеров

Полиция хочет расширить сферу использования шокеров / blog.cdma-evdo.com

Нацполиция заявила о намерении значительно расширить основания для использования копами электрошокеров, которые хотят прировнять к использованию огнестрельного оружия.

Как написал председатель Нацполиции Игорь Клименко в своем блоге на Интерфакс-Украина, полиция предлагает разрешить использование электрошокеров в случаях задержания лица, которое:

совершило тяжкое или особо тяжкое правонарушение и пытается убежать или сопротивляется полицейскому;

оказывает вооруженное сопротивление или пытается убежать из-под стражи;

угрожает оружием или любым другим предметом, который угрожает жизни или здоровью людей.

По мнению Клименко, расширение оснований использования шокера позволит минимизировать нанесение травм нарушителю, поэтому необходимо внести изменения в закон О Нацполиции.

"Имея такую альтернативу, полицейский сможет использовать менее травматичный для человека способ задержания и сведет к минимуму вероятность получения ранения правонарушителем", - пояснил он.

В то же время глава Нацполиции отметил, что закон будет предусматривать запрет на использование электрошокера в отношении малолетних и несовершеннолетних, беременных женщин, а также лиц с явными признаками ограниченных возможностей или старости.