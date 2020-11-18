Копы намерены расширить основания для использования электрошокеров

В полиции считают, что использование шокера позволит минимизировать телесные повреждения.
Нацполиция заявила о намерении значительно расширить основания для использования копами электрошокеров, которые хотят прировнять к использованию огнестрельного оружия.
Как написал председатель Нацполиции Игорь Клименко в своем блоге на Интерфакс-Украина, полиция предлагает разрешить использование электрошокеров в случаях задержания лица, которое:
- совершило тяжкое или особо тяжкое правонарушение и пытается убежать или сопротивляется полицейскому;
- оказывает вооруженное сопротивление или пытается убежать из-под стражи;
- угрожает оружием или любым другим предметом, который угрожает жизни или здоровью людей.
По мнению Клименко, расширение оснований использования шокера позволит минимизировать нанесение травм нарушителю, поэтому необходимо внести изменения в закон О Нацполиции.
"Имея такую альтернативу, полицейский сможет использовать менее травматичный для человека способ задержания и сведет к минимуму вероятность получения ранения правонарушителем", - пояснил он.
В то же время глава Нацполиции отметил, что закон будет предусматривать запрет на использование электрошокера в отношении малолетних и несовершеннолетних, беременных женщин, а также лиц с явными признаками ограниченных возможностей или старости.
- Напомним, на прошлой неделе Кабмин одобрил законопроект о расширении оснований для использования электрошокеров правоохранителями. Документ должны передать в парламент для дальнейшего рассмотрения.