УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Копы намерены расширить основания для использования электрошокеров

18 ноября 2020, 20:32

В полиции считают, что использование шокера позволит минимизировать телесные повреждения.

электрошокер
Полиция хочет расширить сферу использования шокеров / blog.cdma-evdo.com

Нацполиция заявила о намерении значительно расширить основания для использования копами электрошокеров, которые хотят прировнять к использованию огнестрельного оружия.

Как написал председатель Нацполиции Игорь Клименко в своем блоге на Интерфакс-Украина, полиция предлагает разрешить использование электрошокеров в случаях задержания лица, которое:

  • совершило тяжкое или особо тяжкое правонарушение и пытается убежать или сопротивляется полицейскому;
  • оказывает вооруженное сопротивление или пытается убежать из-под стражи;
  • угрожает оружием или любым другим предметом, который угрожает жизни или здоровью людей.

По мнению Клименко, расширение оснований использования шокера позволит минимизировать нанесение травм нарушителю, поэтому необходимо внести изменения в закон О Нацполиции.

"Имея такую альтернативу, полицейский сможет использовать менее травматичный для человека способ задержания и сведет к минимуму вероятность получения ранения правонарушителем", - пояснил он.

В то же время глава Нацполиции отметил, что закон будет предусматривать запрет на использование электрошокера в отношении малолетних и несовершеннолетних, беременных женщин, а также лиц с явными признаками ограниченных возможностей или старости.

  • Напомним, на прошлой неделе Кабмин одобрил законопроект о расширении оснований для использования электрошокеров правоохранителями. Документ должны передать в парламент для дальнейшего рассмотрения.
электрошокер Национальная полиция новости Украины Игорь Клименко
Сейчас вы просматриваете новость «Копы намерены расширить основания для использования электрошокеров». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Только не лгите": на канале Порошенко Вересень жестко "наехал" на Федину"Только не лгите": на канале Порошенко Вересень жестко "наехал" на Федину Тимошенко кардинально сменила имидж: как выглядит лидер Батькивщины сейчасТимошенко кардинально сменила имидж: как выглядит лидер Батькивщины сейчас На Донбассе погиб юный солдат десантно-штурмовой бригадыНа Донбассе погиб юный солдат десантно-штурмовой бригады "Суперинфекция" страшнее коронавируса: Ляшко напугал украинцев новым заболеванием"Суперинфекция" страшнее коронавируса: Ляшко напугал украинцев новым заболеванием Врачи отказались принять: под Киевом женщина умерла возле отделения реанимацииВрачи отказались принять: под Киевом женщина умерла возле отделения реанимации
Следующий материал

Последние новости

21:10
Обнаружена кража при строительстве линии экспресса Киев-Борисполь
21:07
Декстер 9 сезон - раскрыли сюжет и режиссера сериала
21:06
В ООН согласовали новую резолюцию по правам человека в Крыму
20:51
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
20:50
​Врач рассказал, сколько украинцев переболеют COVID-19 к маю​ Видео
Реклама
20:44
Астрологи узнали, у кого слабое место – сердце Видео
20:32
Копы намерены расширить основания для использования электрошокеров
20:29
Стало известно, где похоронят Романа Виктюка Видео
20:06
Ляшко оконфузился заявлением о COVID-вакцине для Украины
20:04
Что съесть перед сном, чтобы спать: названы лучшие продукты Видео
19:54
Синоптики рассказали, какой ждать погоды до конца ноября Видео
19:48
Кто получит наследство Романа Виктюка - где нашли его наследников
19:30
В Раде озвучили сроки получения долгожданного транша от МВФ Видео
19:26
Ушла из жизни известная актриса Любовь Румянцева
19:25
Гороскоп на 19 ноября для всех: карьерное движение и расплата за покровительство Видео
19:17
Как выбрать сливочное масло: главные критерии Видео
19:11
В России взорвался кислород в Covid-больнице Видео
19:05
Оля Полякова объявила об участии в шоу Маска
19:02
​В Украине ввели "приоритетные часы" на время карантина: как будут работать магазины Видео
19:02
"Умирайте дома, синея": врач обратился к атеистам COVID-19
Реклама
18:48
"Кислород по 15 минут в сутки": под Киевом пациент умер, пожертвовав свой кислород сыну Видео
18:44
В Кабмине рассказали о судьбе транша от МВФ из-за решения КСУ Видео
18:42
НБУ собирается поддержать сомнительные компании по микрокредитованию
18:36
В ВОЗ сделали тревожное заявление из-за лечения коронавируса антибиотиками
18:29
Великі Вуйки 2 - новые актеры "ворвались" на съемочную площадку
18:28
Покраска волос при беременности: как минимизировать риски Видео
18:25
Бунт против карантина: полиция водометами разогнала акцию протеста в Берлине ​ Фото Видео
18:09
Украинцы задолжали более 20 миллиардов гривен за газ
18:03
"Хлопок и звон стекла": в Чернигове автобус с людьми попал под обстрел
17:41
Результат действенной вакцины от COVID-19 улучшен: назван следующий шаг Видео
17:36
Шесть медиков, которые переболели COVID-19, получили пожизненные выплаты Видео
17:32
Собираем чемоданы: Украина получила безвиз с популярной курортной страной​ Видео
17:14
Украинские налогоплательщики могут оплатить миллиардные долги Мотор Сич
17:08
"Долгий" Сovid-19 у молодых и здоровых: ученые выявили ужасные последствия для всех органов Видео
17:06
Общий долг населения за газ превысил 21 млрд гривен
16:55
Очередной удар по свободе слова: в России готовят новые меры по митингам Видео
16:52
Вера Брежнева выпустила клип на песню "Sestra" Видео
16:47
Растворимый кофе при беременности: ученые нашли очень серьезный риск Видео
16:42
Трагедия на Кировоградщине: найдены мертвыми двое детей и взрослых
16:39
Украину заморозит до -13º: синоптик дала прогноз на Международный мужской день 2020 Видео
Реклама
16:36
Главу департамента Нацполиции уволили после нарушения сыном карантина Видео
16:28
Дефицит магния в организме связали с неприятным состоянием Видео
16:22
"У нас трупы в коридоре": в киевской больнице не дали койку 92-летнему старику Видео
16:00
Коронавирус у Зеленского: Мендель рассказала о позитивных сдвигах Видео
15:56
Евровидение 2021 - распределили порядок выступлений на конкурсе
15:47
В Кабмине рассказали, сколько Украина закупит экспресс-тестов на коронавирус
15:39
Алиев назвал задачи России и Турции в Нагорном Карабахе Видео
15:33
Экс-секретарь СНБО поставил "диагноз" России
15:25
Названо натуральное эфирное масло, способное понизить холестерин Видео
15:21
Кабмин утвердил реформу пенсионной системы - что изменилось Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять