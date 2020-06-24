"Баба рабочая, как корабельная сосна": эксперт оценил рейтинг Зеленского после скандала

Арахамия и Корниенко не обрушат рейтинг президента / Фото: скриншот из видео

Политолог Тарас Семенюк высказал мнение, что высказывания Давида Арахамии и Александра Корниенко в адрес женщин-коллег по партии не скажутся отрицательно на рейтинге Слуги народа и президента Владимира Зеленского.

В комментарии 24 каналу эксперт отметил, что женщины активно не отреагировали на скандал и таким образом уменьшили резонанс.

"Если бы она возмущалась, требовала отстранения Корниенко, Арахамии из-за таких сексистских высказываний, очевидно была бы определенная волна", – отметил политолог.

По словам Семенюка, партия власти после сексистского скандала может не беспокоиться о рейтинге. Он отметил, что единственный вывод из этой истории – эта политическая элита не может себя представлять с высокой культурной позиции.

"Это обычные ребята, которые пришли в политику на волне одного человека. И они не понимают, что такое культура общения – особенно, когда есть камера", - подчеркнул он.

Политолог утверждает, что люди, которые приняли решение идти в политику, должны взвешено говорить каждое свое слово.

"Ты должен оставаться максимально сдержанным и думать, что говорить. Потому что ты не знаешь, какая камера пишет, а какая – нет. Они этим пренебрегли или не знали, и поэтому такие предложения обсуждали, к сожалению. А в общем – очевидно, что это является оскорблением женской части человечества. Такие вещи обсуждать, да еще и в публичной сфере, еще и президента сюда приписывать", – сказал политолог.

Аналитик подчеркнул, что президент имеет достаточно высокую поддержку избирателей, которым он понравился, как простой парень. Поэтому данные высказывания вполне могут быть присущи депутатам из народа. Это же касается и того, что президент курит – таким компроматом его электорат не испугаешь.