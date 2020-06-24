Корчинский в прямом эфире облил водой ЛГТБ-активиста и ветерана

/ Фото: скриншот из видео

Лидер радикальной группы Братство Дмитрий Корчинский во время прямого эфира облил в студии водой участника АТО, главу объединения ЛГБТ военных, ветеранов и волонтеров Виктора Пилипенко.

Неприятный инцидент случился в прямом эфире на телеканале Апостроф ТВ.

Участники программы обсуждали возможную легализацию нетрадиционной сексуальной ориентации в Украине. В ходе эмоциональной дискуссии ветеран Пилипенко заявил, что в цивилизованном обществе люди должны жить открыто, однако в Украине сложная ситуация и людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией тяжело публично признаваться в этом.

"Получишь по морде или появится вот такое пустое место, которое будет на этом делать капитал", — сказал он, указывая рукой на Корчинского.

Лидер Братства в ответ на реплику оппонента схватил стакан с водой и плеснул жидкость ему в лицо. Затем Корчинский замахнулся, будто хотел ударить ЛГБТ-активиста. Ситуацию спас ведущий, который развел конфликтующие стороны и попытался урегулировать конфликт.

Однако Пилипенко все же хотел ответить Корчинскому и назвал его "пустым местом".

Напомним, лидеры партии Слуга народа Александр Корниенко и Давид Арахамия стали фигурантами скандала в Николаеве. Во время встречи с журналистами они не заметили микрофонов и допустили грубое обсуждение женщины. На тот момент сообщалось, что депутаты говорили об Ирине Аллахвердиевой.

Позже Аллахвердиева заявила, что данное заявление – фейк, о чем ей лично рассказали Арахамия и Корниенко.

Затем Корниенко назвал фамилию женщины, которую обсуждал с Арахамией.