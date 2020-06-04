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Коронакризис: эксперт рассказал, можно ли заставить РФ пойти на уступки по Донбассу

4 июня 2020, 03:12

Коронавирусный кризис меняет геополитику современного мира, не улучшая позиции Украины.

Андрей Илларионов
Андрей Илларионов оценил возможность заставить РФ пойти на уступки по Донбассу/ УНІАН

Коронавирус в России не ослабил позиции Кремля и личный интерес президента Владимира Путина, поэтому на данный момент не получится заставить РФ пойти на уступки по Донбассу. Такое мнение высказал бывший советник президента РФ по экономике, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

Отвечая на вопрос в интервью сайту Сегодня о возможности надавить на Россию, Илларионов ответил так: "Нет. Такого окна возможностей нет. То, что происходит, не ослабило позиции Кремля и личный интерес Путина, не усилило позиции тех стран, какие, по мнению таких экспертов, могли бы или хотели бы оказывать давление на Россию".

Кроме того, по мнению эксперта, нынешний кризис гораздо сильнее ударил по союзникам Украины, по западным странам, заставил их руководство практически полностью забыть о внешней политике и заняться внутренними делами.

"К этому добавился действительно беспрецедентный кризис с гибелью десятков тысяч, а в США – уже более сотни тысяч – людей от коронавируса, со значительным усилением стратегического противника, источника нынешней эпидемии – Китая, который по своему потенциалу намного превосходит Россию. Этот коронавирусный кризис меняет геополитику современного мира, не улучшая позиции Украины", - резюмировал Илларионов.

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Напомним, бывший советник президента РФ по экономике, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов высказал свое мнение, как Украине нужно восстанавливать свой суверенитет перед лицом российской агрессии.

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