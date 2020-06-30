Глава Минздрава спрогнозировал новую вспышку коронавируса в Украине

Руководитель Минздрава Максим Степанов / УНИАН

Руководитель министерства здравоохранения Украины Максим Степанов дал комментарий по поводу того, что в минувшие выходные на киевской трассе в сторону Одессы возникли крупные автомобильные пробки, которые возникли после того, как тысячи украинцев отправились на отдых к побережью Черного моря.

Об этом чиновник рассказал на традиционном онлайн-брифинге во вторник, 30 июня 2020 года.

Степанов отдельно отметил, что украинцы с вызовом пренебрегают рекомендациями Минздрава, которые касаются поведения в период эпидемии.

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"То есть, неиспользование масок, полное несоблюдения социальной дистанции, неиспользование антисептиков – все это приводит к повышению уровня заболеваемости Covid-19", – сказал Степанов.

Напомним, ранее по причине резкого увеличения количества инфицированных Covid-19 руководитель Минздрава Максим Степанов заявлял ‒ если украинцы не начнут соблюдать контроль, то возможна резкая нехватка коек в больницах.

До того Степанов говорил, что рост уровня заболеваемости Covid-19 происходит по причине легкомыслия общества.