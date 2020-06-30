УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Глава Минздрава спрогнозировал новую вспышку коронавируса в Украине

Руководитель профильного ведомства Максим Степанов высказался по поводу возможной вспышки Covid-19

30 июня 2020, 11:52
Степанов
Руководитель Минздрава Максим Степанов / УНИАН

Руководитель министерства здравоохранения Украины Максим Степанов дал комментарий по поводу того, что в минувшие выходные на киевской трассе в сторону Одессы возникли крупные автомобильные пробки, которые возникли после того, как тысячи украинцев отправились на отдых к побережью Черного моря.

Об этом чиновник рассказал на традиционном онлайн-брифинге во вторник, 30 июня 2020 года.

Степанов отдельно отметил, что украинцы с вызовом пренебрегают рекомендациями Минздрава, которые касаются поведения в период эпидемии.

Читайте такжеНа рынке в Киеве вспышка коронавирусаВ первую очередь ‒ на пляжах. Более того, как говорит министр, ночные клубы работают без соблюдения эпидемиологических требований, что приведет к повышению уровня заболеваемости в Украине.

"То есть, неиспользование масок, полное несоблюдения социальной дистанции, неиспользование антисептиков – все это приводит к повышению уровня заболеваемости Covid-19", – сказал Степанов.

Напомним, ранее по причине резкого увеличения количества инфицированных Covid-19 руководитель Минздрава Максим Степанов заявлял ‒ если украинцы не начнут соблюдать контроль, то возможна резкая нехватка коек в больницах.

До того Степанов говорил, что рост уровня заболеваемости Covid-19 происходит по причине легкомыслия общества.

Максим Степанов вспышка китайский коронавирус Covid-19
Сейчас вы просматриваете новость «Глава Минздрава спрогнозировал новую вспышку коронавируса в Украине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:03
Граница на замке: почему ЕС боится принимать у себя украинцев
12:01
Шмыгаль заговорил об усилении карантина Видео
11:55
В деле против Михаила Ефремова объявился четвертый потерпевший
11:52
Глава Минздрава спрогнозировал новую вспышку коронавируса в Украине
11:52
"Эрзац цинизма": эколог разгромил экскурсии в Чернобыль
11:34
Уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде: с 1 июля водителей ждет "сюрприз" Видео
11:32
Лечение аллергии: способы и терапия
11:10
Героиня секс-скандала Клитина в откровенном купальнике объявила о своей партии Видео
11:05
"Главное не обосраться": Сергей Шнуров возглавил российский телеканал Видео
11:05
Коронавирус в Украине и мире на 30 июня: за сутки выявили 160 тысяч больных Видео
10:31
Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 июля: разрушительные эмоции и жертва сплетен Видео
10:28
Что означает назначение Турчинова в штаб партии Порошенко мнение
10:22
Турчинов возглавил штаб политсилы Порошенко
10:21
"Меркель - тупая, Мэй - дура": СМИ уличили Трампа в оскорблении мировых лидеров
10:21
Украинцев не пускают в Евросоюз: в Минздраве объяснили ограничения на въезд Видео
10:19
Ветер любви - сколько серий и график выхода на 1+1 Видео
10:03
Болит в правом боку: причины, симптомы, профилактика
09:55
Что будет с мировой экономикой после коронавируса мнение
09:30
Эколог назвал причину сильных пылевых бурь в Украине Видео
09:28
Евросоюз разрешил въезд гражданам 14 стран с 1 июля, украинцам пока нельзя - BBC Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять