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"Новые открытия эпидемиологов": Комаровский потроллил ужесточение карантина в Киеве

Вероятность заражения COVID-19 зависит от интенсивности воздухообмена, подчеркнул педиатр.

2 июля 2020, 10:00
Комаровский
Евгений Комаровский / УНИАН

Известный педиатр Евгений Комаровский прокомментировал решение властей об усилении карантинных мероприятий в Киеве.

В эфире канала Украина 24 он раскритиковал заявление мэра столицы Виталия Кличко об ужесточении карантина.

Комаровский обратил внимание на то, что вероятность заражения COVID-19 зависит от интенсивности воздухообмена и расстояния между людьми и выразил недоумение из-за ограничения работы заведений общественного питания и кинотеатров в Киеве до 22:00.

"Почему вдруг время суток стало обстоятельством - я не знаю как врач. Возможно, есть какие-то новые открытия киевских эпидемиологов", - говорит эксперт.

Кроме того, Комаровский прокомментировал вопрос по поводу безопасности купания в водоемах и бассейнах в условиях пандемии коронавируса.

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"Через воду вирус не передается. Купание в бассейне многократно менее рискованно, чем любой автобус или троллейбус в городе Киеве", - добавил медик.

Напомним. количество жителей Киева, у которых за прошедшие сутки выявили COVID-19 увеличилось на 104 человека, трое больных умерли.

Всего коронавирус унес жизни 111 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 5 тыс. 242 подтвержденных случая заболевания.

Евгений Комаровский коронавирус в Киеве карантин в Украине Covid-19
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