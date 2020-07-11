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"Страшная ошибка": Комаровский забил тревогу из-за карантина

Медик считает сомнительным решение о закрытии учебных заведений и производства в разгар карантина.

11 июля 2020, 18:00
карантин,маска,мишка
Евгений Комаровский оценил последствия карантина / УНИАН

В Украине государственная политика в контексте карантинных ограничений вызывает много вопросов, заявил известный педиатр Евгений Комаровский.

В интервью интернет-каналу Politeka Online он назвал ошибкой закрытие учебных заведений и производства.

"Дети не являются группой риска. Молодежь не является группой риска. Закрыть школы и институты - это страшная ошибка. Остановить производство, где работают молодые люди, потерять кучу денег, которые можно было бы вложить в заботу о стариках", - подчеркнул медик.

В то же время он считает, что с целью защиты людей пожилого возраста от рисков заражения коронавирусом можно пойти на радикальные меры.

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"Почему нельзя сделать так, чтобы первый час работы после открытия супермаркеты и аптеки принимали только пожилых людей, а чтобы после 9 утра ни один пенсионер не имел возможности зайти никуда?" – добавил Комаровский.

Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что в Украине созданы "довольно неплохие" условия для передачи коронавируса от человека к человеку.

Он считает, что переполненные пляжи менее опасны в плане передачи COVID-19, чем переполненный общественный транспорт.

Евгений Комаровский коронавирус новости коронавирус в Украине Covid-19
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