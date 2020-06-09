Хотел нарочно заразиться коронавивирусом - Зеленский

Владимир Зеленский / сайт президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский заявил ‒ он не боится коронавирусной инфекции, хотел заразиться китайским коронавирусом Covid-19 и самоизолироваться в здании Офиса президента на улице Банковой в Киеве.

"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Когда был у нас момент депрессии, мы собрались, я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", — цитирует руководителя страны УП.

Зеленский, по его словам, хотел переболеть коронавирусом и показать людям — мол, Covid-19 ни в коей мере не является чумой.

"Чтобы не было депрессухи. В самом начале был момент очень страшный, когда люди считали ‒ "что мы все умрем". Впрочем, эта идея не была реализована, поскольку ее посчитали "перебором". Да и семья бы не простила меня. Сказала бы, что я сумасшедший. И, в принципе, была бы права", — добавил он.

Напомним, ранее в своем канале в мессенджере Telegram журналистка и медиаменеджер Наталья Влащенко написала о том, что китайский коронавирус Covid-19 в Украине добрался до сотрудников Офиса президента Владимира Зеленского.