"Масоны, олигархи, Порошенко": социологи спросили у украинцев, кто виновен в пандемии коронавируса

Социологи спросили у украинцев, кто виновен в пандемии коронавируса / УНИАН

Большинство украинцев (66%) полагают, что китайский коронавирус Covid-19 появился не природным путем, а был синтезирован в лаборатории.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели сотрудники Киевского международного института социологии (КМИС).

Всего было опрошено две тысячи человек из разных регионов Украины. В природный путь происхождения верят 17,6% респондентов.

Больше трети опрошенных (36,7%) уверены, что болезнь не просто создали умышленно, но и также умышленно распространили по миру. 29,3% респондентов считают, что у создателей коронавируса не было намерения выпускать Covid-19 по всей планете, а пандемия стала результатом случайности.

Читайте такжеЛукашенко заявил, что коронавирус создали специальноСреди тех, кто, как считают украинцы, реально виновен в создании коронавируса, лидирует Китайская Народная Республика. 26,1% опрошенных считают, что именно это государство несет ответственность за пандемию. 10,9% называют виновными в распространении болезни США, а 4% — Россию.

Далее в списке тех, кого украинцы считают виновными в пандемии коронавируса, — некое мировое правительство (1,6% опрошенных). По 0,9% набрали варианты "олигархи" и "масоны", 0,8% опрошенных винят Билла Гейтса, 0,3% — евреев. По мнению 0,2% респондентов, пандемию запустил президент Владимир Зеленский.

По 0,1% набрали такие варианты ‒ "Петр Порошенко ", "инопланетяне", "НАТО", "Международный экономический форум в Давосе", "недобрые люди", "Рокфеллер" и "власти, которые стараются сэкономить на выплате пенсий".

49,4% опрошенных заявили, что не могут однозначно назвать ответственных за пандемию.

Напомним, ранее социологический опрос, который провели среди украинцев с 31 мая по 4 июня 2020 года, показал ‒ более трети от количества респондентов (37%) считают, что коронавирус "специально разработали и намеренно распространили в мире для уменьшения численности населения и/или ущерба отдельным странам ".