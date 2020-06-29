УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Масоны, олигархи, Порошенко": социологи спросили у украинцев, кто виновен в пандемии коронавируса

Социологи проведи большой опрос среди украинцев насчет происхождения Covid-19.

29 июня 2020, 16:39
Карантин, коронавирус
Социологи спросили у украинцев, кто виновен в пандемии коронавируса / УНИАН

Большинство украинцев (66%) полагают, что китайский коронавирус Covid-19 появился не природным путем, а был синтезирован в лаборатории.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели сотрудники Киевского международного института социологии (КМИС).

Всего было опрошено две тысячи человек из разных регионов Украины. В природный путь происхождения верят 17,6% респондентов.

Больше трети опрошенных (36,7%) уверены, что болезнь не просто создали умышленно, но и также умышленно распространили по миру. 29,3% респондентов считают, что у создателей коронавируса не было намерения выпускать Covid-19 по всей планете, а пандемия стала результатом случайности.

Читайте такжеЛукашенко заявил, что коронавирус создали специальноСреди тех, кто, как считают украинцы, реально виновен в создании коронавируса, лидирует Китайская Народная Республика. 26,1% опрошенных считают, что именно это государство несет ответственность за пандемию. 10,9% называют виновными в распространении болезни США, а 4% — Россию.

Далее в списке тех, кого украинцы считают виновными в пандемии коронавируса, — некое мировое правительство (1,6% опрошенных). По 0,9% набрали варианты "олигархи" и "масоны", 0,8% опрошенных винят Билла Гейтса, 0,3% — евреев. По мнению 0,2% респондентов, пандемию запустил президент Владимир Зеленский.

По 0,1% набрали такие варианты ‒ "Петр Порошенко ", "инопланетяне", "НАТО", "Международный экономический форум в Давосе", "недобрые люди", "Рокфеллер" и "власти, которые стараются сэкономить на выплате пенсий".

49,4% опрошенных заявили, что не могут однозначно назвать ответственных за пандемию.

Напомним, ранее социологический опрос, который провели среди украинцев с 31 мая по 4 июня 2020 года, показал ‒ более трети от количества респондентов (37%) считают, что коронавирус "специально разработали и намеренно распространили в мире для уменьшения численности населения и/или ущерба отдельным странам ".

китайский коронавирус Covid-19 Петр Порошенко пандемия социология
Сейчас вы просматриваете новость «"Масоны, олигархи, Порошенко": социологи спросили у украинцев, кто виновен в пандемии коронавируса». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:46
Медузы на любой вкус, шторм и отсутствие карантина: что творится на курортах Украины
16:41
Затмение 5 июля 2020 года: когда произойдет в Украине и что спровоцирует
16:39
"Масоны, олигархи, Порошенко": социологи спросили у украинцев, кто виновен в пандемии коронавируса
16:16
Точный церковный православный календарь на июль 2020 – все важные дни
15:58
Социологи узнали, как украинцы относятся к делам против Порошенко Видео
15:55
Новая эротика: Асмус снова разделась для фильма
15:37
Названы счастливчики, которым не нужна самоизоляция при въезде в Украину Видео
15:19
Лучшие гадания на Ивана Купала и как сплести правильный венок Видео
15:10
В Украине хотят уполномочить Нацсовет запрещать видео в YouTube и блокировать сайты
15:04
В Харькове мужчина неделю просидел в квартире с трупами родителей - опубликовано фото
15:00
Тарифы, пенсии и карантин: что меняется с 1 июля в Украине Видео
14:58
Украинцы смогут попасть в Грецию: названа дата и условия
14:46
Маски от выпадения волос в домашних условиях: лучшие 3 рецепта
14:07
Суд перенес заседание по делу о монополии "Тедис" на рынке сигарет
13:57
Новый список стран, для которых ЕС откроет границы с 1 июля: что с Украиной
13:53
Никакого ослабления: Киев и дюжина областей не могут вырваться из-под власти коронавируса Видео
13:27
Зальет и поджарит: синоптик дала прогноз погоды на конец июня Видео
13:23
В России нашли мешки с кровью и документами умерших от COVID-19
13:01
В Луганской области на шахте произошел смертельный инцидент
12:47
"Киев превращается в село": полуголый мужчина на коне заехал в магазин за пивом Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять