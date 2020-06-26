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Социологи выяснили, сколько украинцев верят в искусственное происхождение коронавируса

Выяснилось, что множество украинцев верят в различного рода теории заговора по поводу происхождения китайского коронавируса.

26 июня 2020, 13:49
Тест, коронавирус
Социологи выяснили, сколько украинцев верят в теории заговора по поводу Covid-19 / УНИАН

Социологический опрос, который провели с 31 мая по 4 июня 2020 года, продемонстрировал преобладающее мнение жителей Украины по поводу причин возникновения пандемии коронавируса.

Об этом сообщили представители Киевского международного института социологии.

Респондентов просили ответить на вопрос ‒ с какой теории о происхождении китайского коронавируса Covid-19 они согласны.

Более трети от количества опрошенных (37%) считают, что коронавирус "специально разработали и намеренно распространили в мире для уменьшения численности населения и/или ущерба отдельным странам ".

29% склоняются к варианту "коронавирус сделали искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью".

В то, что коронавирус появился чисто естественным путем верят только 18% респондентов.

При этом 70% сторонников искусственного происхождения коронавируса полагают, что он был разработан в КНР, 5% — в США, 3% — в России.

Социологи

Напомним, ранее известный вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в результатах исследования китайских ученых, согласно которым рынок морепродуктов в Ухане не являлся источником распространения коронавируса.

КМИС социологический опрос китайский коронавирус Covid-19
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