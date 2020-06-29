В Минздраве рассказали, как положено работать гостиницам и базам отдыха на карантине

В Министерстве здравоохранения Украины опубликовали правила, по которым должны работать гостиницы, хостелов и баз отдыха во время коронавирусного карантина.
Инфографика с правилами появилась в Telegram-канале Коронавирус.Инфо в понедельник, 29 июня 2020 года.
Требования к работникам отелей, хостелов и баз отдыха во время карантина:
проведение температурной проверки посетителей;
наличие защитного экрана между персоналом и посетителями;
регулярное мытье рук и обработка антисептиком каждые три часа либо чаще;
влажная уборка мест, где собирается много людей;
не допускать очередь в местах столпотворения людей и нанесение временной маркировки для соблюдения безопасной дистанции в 1,5 метра;
носить защитные щитки или очки;
дезинфицировать поверхность каждые три-четыре часа.
Требования к зонам отдыха:
размещение пляжного оборудования с соблюдением социальной дистанции;
наличие пятидневного запаса средства индвидуальной защиты и обязательное соблюдение всех СИЗ работниками;
наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах;
организация мест для дезинфекции рук;
наличие на входе в помещение информационных материалов касательно профилактики Covid-19.
Напомним, ранее, со среды, 10 июня 2020 года, в Украине внедряется очередной этап смягчения карантина, введенного по причине пандемии китайского коронавируса Covid-19 ‒ разрешена работа музеев, театров и гостиниц.