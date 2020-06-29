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В Минздраве рассказали, как положено работать гостиницам и базам отдыха на карантине

В профильном ведомстве составили рекомендации по поводу работы гостиниц и баз отдыха в разгар туристического сезона.

29 июня 2020, 22:16
Карантин
В Минздраве рассказали, как положено работать гостиницам и базам отдыха на карантине / УНИАН

В Министерстве здравоохранения Украины опубликовали правила, по которым должны работать гостиницы, хостелов и баз отдыха во время коронавирусного карантина.

Инфографика с правилами появилась в Telegram-канале Коронавирус.Инфо в понедельник, 29 июня 2020 года.

Требования к работникам отелей, хостелов и баз отдыха во время карантина:

проведение температурной проверки посетителей;

наличие защитного экрана между персоналом и посетителями;

регулярное мытье рук и обработка антисептиком каждые три часа либо чаще;

влажная уборка мест, где собирается много людей;

не допускать очередь в местах столпотворения людей и нанесение временной маркировки для соблюдения безопасной дистанции в 1,5 метра;

носить защитные щитки или очки;

дезинфицировать поверхность каждые три-четыре часа.

Требования к зонам отдыха:

размещение пляжного оборудования с соблюдением социальной дистанции;

наличие пятидневного запаса средства индвидуальной защиты и обязательное соблюдение всех СИЗ работниками;

наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах;

организация мест для дезинфекции рук;

наличие на входе в помещение информационных материалов касательно профилактики Covid-19.

Напомним, ранее, со среды, 10 июня 2020 года, в Украине внедряется очередной этап смягчения карантина, введенного по причине пандемии китайского коронавируса Covid-19 ‒ разрешена работа музеев, театров и гостиниц.

китайский коронавирус Covid-19 Минздрав гостиница
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