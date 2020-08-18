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В ВОЗ рассказали, из-за каких людей коронавирус быстро распространяется

18 августа 2020, 16:54

По мнению сотрудников Всемирной организации здравоохранения, есть конкретная категория населения Земли, которая и является причиной быстрого распространения Covid-19

ВОЗ, здание
Здание ВОЗ / Reuters

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) констатировали стремительное увеличение в разных странах Земли процента молодых людей, которые инфицированы китайским коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает новостное агентство Reuters.

Более того, в ВОЗ утверждают ‒ по мнению экспертов организации именно молодежь и является основным источником распространения китайского коронавируса (10 августа 2020 года количество инфицированных Covid-19 в мире превысило показатель 20 млн человек – Главред).

В ВОЗ также отмечают ‒ сильнее всего стремительно выросло количество инфицированных в тех регионах, где проживает много больных и пожилых людей, а также территории с низким уровнем медицинского обслуживания.

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Напомним, ранее главный эпидемиолог организации Мария ван Керкхова рассказала ‒ руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывает правительства государств всего мира больше не стоит вводить карантин в связи с пандемией китайского коронавируса Covid-19, а ограничиваться для сдерживания болезни требованиями по соблюдению масочного режима и социальной дистанции.

китайский коронавирус Covid-19 заражение ВОЗ
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