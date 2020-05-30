Коронавирус в Украине добрался до офиса Зеленского – журналистка

Коронавирус добрался до офиса Владимира Зеленского, сообщила журналистка / УНИАН

Китайский коронавирус Covid-19 в Украине добрался до Офиса президента Владимира Зеленского.

В ОП есть заболевшие коронавирусом, сообщила в своем канале в Telegram журналистка Наталья Влащенко.

Журналистка добавила, что называть имена инфицированных Covid-19 неэтично.

"Корона добралась и до ОП. Дальше умолкаю…", – отметила она.

Ранее стало известно, что коронавирус в Украине диагностировали у нескольких нардепов, в частности, у члена парламентской фракции партии Слуга народа Валерия Божика.

Напомним, вирус в нашей стране по состоянию на утро 30 мая установил новый антирекорд – его нашли у более 23 тысяч человек. Всего заболели 23 тысячи 204 человека, скончались 696 человек, а выздоровели – 9 тысяч 311. В Украине 29 мая Covid-19 нашли у 393 человек.