Коронавирус 22 декабря: в Украине за сутки больше 6 тысяч новых больных и 301 смерть

Больше всего новых заражений за сутки зафиксировали в Киеве, Запорожской, Волынской, Донецкой, Киевской и Полтавской областях.
По состоянию на утро среды, 22 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 6363 жителей страны (сутками ранее было 6029). В том числе заболели 534 ребенка и 208 медработников.
За минувшие 24 часа был госпитализирован 2241 человек; летальных случаев - 301; выздоровели 19 494 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 1403;
- Винницкая область – 251;
- Волынская область – 376;
- Днепропетровская область – 170;
- Донецкая область – 362;
- Житомирская область – 120;
- Закарпатская область – 182;
- Запорожская область – 392;
- Ивано-Франковская область – 158;
- Киевская область – 354;
- Кировоградская область – 95;
- Луганская область – 77;
- Львовская область – 166;
- Николаевская область – 219;
- Одесская область – 154;
- Полтавская область – 349;
- Ровенская область – 244;
- Сумская область – 157;
- Тернопольская область – 130;
- Харьковская область – 213;
- Херсонская область – 121;
- Хмельницкая область – 183;
- Черкасская область – 309;
- Черновицкая область – 87;
- Черниговская область – 91.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 623 079 человек;
- выздоровели - 3 376 899 пациентов;
- летальных исходов - 93 909;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 566 449.
COVID-рекорды в Украине
По состоянию на утро 16 ноября 2021 года коронавирус в Украине установил антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.
По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число поставленных COVID-диагнозов за сутки за почти два года пандемии.
По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве установил антирекорд по смертям за сутки. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества умерших еще не было за все время пандемии.
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