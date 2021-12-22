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Коронавирус 22 декабря: в Украине за сутки больше 6 тысяч новых больных и 301 смерть

22 декабря 2021, 08:35
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Больше всего новых заражений за сутки зафиксировали в Киеве, Запорожской, Волынской, Донецкой, Киевской и Полтавской областях.

коронавирус
Коронавирусом в Украине заразились за сутки 208 медиков / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 22 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 6363 жителей страны (сутками ранее было 6029). В том числе заболели 534 ребенка и 208 медработников.

За минувшие 24 часа был госпитализирован 2241 человек; летальных случаев - 301; выздоровели 19 494 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Сколько больных коронавирусом по областям

  • г. Киев – 1403;
  • Винницкая область – 251;
  • Волынская область – 376;
  • Днепропетровская область – 170;
  • Донецкая область – 362;
  • Житомирская область – 120;
  • Закарпатская область – 182;
  • Запорожская область – 392;
  • Ивано-Франковская область – 158;
  • Киевская область – 354;
  • Кировоградская область – 95;
  • Луганская область – 77;
  • Львовская область – 166;
  • Николаевская область – 219;
  • Одесская область – 154;
  • Полтавская область – 349;
  • Ровенская область – 244;
  • Сумская область – 157;
  • Тернопольская область – 130;
  • Харьковская область – 213;
  • Херсонская область – 121;
  • Хмельницкая область – 183;
  • Черкасская область – 309;
  • Черновицкая область – 87;
  • Черниговская область – 91.
Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 22 декабря 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 623 079 человек;
  • выздоровели - 3 376 899 пациентов;
  • летальных исходов - 93 909;
  • проведено ПЦР-тестирований – 16 566 449.

COVID-рекорды в Украине

По состоянию на утро 16 ноября 2021 года коронавирус в Украине установил антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число поставленных COVID-диагнозов за сутки за почти два года пандемии.

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По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве установил антирекорд по смертям за сутки. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества умерших еще не было за все время пандемии.

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