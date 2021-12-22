Коронавирус 22 декабря: в Украине за сутки больше 6 тысяч новых больных и 301 смерть

Коронавирусом в Украине заразились за сутки 208 медиков / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 22 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 6363 жителей страны (сутками ранее было 6029). В том числе заболели 534 ребенка и 208 медработников.

За минувшие 24 часа был госпитализирован 2241 человек; летальных случаев - 301; выздоровели 19 494 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Сколько больных коронавирусом по областям

г. Киев – 1403;

Винницкая область – 251;

Волынская область – 376;

Днепропетровская область – 170;

Донецкая область – 362;

Житомирская область – 120;

Закарпатская область – 182;

Запорожская область – 392;

Ивано-Франковская область – 158;

Киевская область – 354;

Кировоградская область – 95;

Луганская область – 77;

Львовская область – 166;

Николаевская область – 219;

Одесская область – 154;

Полтавская область – 349;

Ровенская область – 244;

Сумская область – 157;

Тернопольская область – 130;

Харьковская область – 213;

Херсонская область – 121;

Хмельницкая область – 183;

Черкасская область – 309;

Черновицкая область – 87;

Черниговская область – 91.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 22 декабря 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 623 079 человек;

выздоровели - 3 376 899 пациентов;

летальных исходов - 93 909;

проведено ПЦР-тестирований – 16 566 449.

COVID-рекорды в Украине

По состоянию на утро 16 ноября 2021 года коронавирус в Украине установил антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число поставленных COVID-диагнозов за сутки за почти два года пандемии.

Реклама

По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве установил антирекорд по смертям за сутки. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества умерших еще не было за все время пандемии.

Читайте также: