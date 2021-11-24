УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Коронавирус 24 ноября: выздоровели в два раза больше украинцев, чем заболели

24 ноября 2021, 08:26
Прослушать новость
Остановить

За минувшие сутки COVID-19 выявили у 14 325 жителей страны. При этом выздоровели 29 044 человека, сообщили в Минздраве. Больше всего новых зараженных в Киеве.

коронавирус, больница
C коронавирусом в больницы госпитализировали еще более четырех тысяч украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 24 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 14 325 жителей страны. В том числе заболели 1183 ребенка и 287 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 4077 человек; летальных случаев - 595; выздоровели 29 044 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в г. Киев (1743), Полтавской (1060), Донецкой (948), Запорожской (906) и Хмельницкой (808) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев – 1743 случая;
  • Винницкая область – 659 случаев;
  • Волынская область – 581 случай;
  • Днепропетровская область – 674 случая;
  • Донецкая область – 948 случаев;
  • Житомирская область – 341 случай;
  • Закарпатская область – 403 случая;
  • Запорожская область – 906 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 525 случаев;
  • Киевская область – 795 случаев;
  • Кировоградская область – 162 случая;
  • Луганская область – 336 случаев;
  • Львовская область – 511 случаев;
  • Николаевская область – 556 случаев;
  • Одесская область – 491 случай;
  • Полтавская область – 1060 случаев;
  • Ровенская область – 619 случаев;
  • Сумская область – 324 случая;
  • Тернопольская область – 275 случаев;
  • Харьковская область – 562 случая;
  • Херсонская область – 223 случая;
  • Хмельницкая область – 808 случаев;
  • Черкасская область – 518 случаев;
  • Черновицкая область – 173 случая;
  • Черниговская область – 132 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 24 ноября 2021 / t.me/COVID19_Ukraine/2285

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 367 461 человек;
  • выздоровели - 2 825 641 пациент;
  • летальных исходов - 82 913;
  • проведено ПЦР-тестов - 15 648 456.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

Реклама

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.

С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

Читайте также:

viber
Минздрав коронавирус новости Украины коронавирус в Украине карантин в Украине коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус статистика карантин новости
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус 24 ноября: выздоровели в два раза больше украинцев, чем заболели». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 20 ноября 2021: Овнам – потери, Стрельцам – вероятность измен, Водолеям - обманГороскоп на сегодня 20 ноября 2021: Овнам – потери, Стрельцам – вероятность измен, Водолеям - обман Почти на 50%: в Украине рухнули цены на популярный фруктПочти на 50%: в Украине рухнули цены на популярный фрукт Любовный гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – кардинальные перемены, Рыбам – обманЛюбовный гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – кардинальные перемены, Рыбам – обман Ани Лорак в латексе показала все свои прелестиАни Лорак в латексе показала все свои прелести Лунный гороскоп на неделю 22-28 ноября 2021: Львам - переезд, Скорпионам - опасностьЛунный гороскоп на неделю 22-28 ноября 2021: Львам - переезд, Скорпионам - опасность
08:33

Гороскоп на сегодня 24 ноября 2021: Ракам – семейные проблемы, Водолеям - разочарование

08:29

Повысят пенсии с 1 декабря: кому в Украине выплаты увеличат до 2,6 тысячи гривен

08:26

Коронавирус 24 ноября: выздоровели в два раза больше украинцев, чем заболели

08:07

В Кривом Роге школьники жестоко избили, ограбили и изнасиловали работницу бани, женщина в реанимацииВидео

07:24

Блогер из Харькова рекламирует кремлевский проект и называет РФ "нашим государством"

Реклама
06:49

Трагедия в Уокешо: возросло число жертв наезда авто на участников парада, погиб 8-летний мальчикВидео

06:26

Большой куш и свадьба с иностранцем: гороскоп для Овнов на декабрь 2021Видео

06:05

Газовый шантаж России: стоит ли Украине рассчитывать на новый контракт по транзитумнение

06:02

В моду на зиму 2022 вернулись чувственные сапоги в стиле 60-х, которые обожала Брижит БардоФотоВидео

05:51

Путин нападет на Украину до февраля: эксперт рассказал, что может остановить РФВидео

05:40

Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 за 10 минут: рулетики из кабачков с сыромВидео

05:22

Заморозит до -15°, наметет сугробы: Украину атакует снежный АрмагеддонВидео

05:10

Как с пользой использовать цитрусовую кожуру: пригодится не только в кулинарии

04:43

Какой напиток быстро состаривает мозг - ответ ученых

04:35

Надежда Мейхер с голыми ягодицами засветила пикантную татуировку

04:00

Как правильно хранить продукты в холодильнике и держать его в чистоте

03:58

Эксперт озвучила список масел, на которых запрещено жаритьВидео

03:43

В России 90-летняя женщина сама себе сделала операцию, не дождавшись врачейВидео

03:15

"Зажатый, с комплексами, постоянно врет": журналист рассказал о встрече с Путиным

02:38

Названы основные признаки того, что следует пить меньше воды на ночь

Реклама
02:35

Экс-ВИА Гра Миша Романова в прозрачном боди засветила свою "штучку" и бесконечно длинные ноги

01:52

Внебрачная дочь Путина засветила своего партнера: в РФ рассказали о ее новом бизнесеВидео

01:08

Медики советуют ходить по дому обнаженным: в чем причинаВидео

00:23

Эксперт рассказала, что будет с телом, если каждый день грызть арахис

00:12

Приметы на 24 ноября: что нельзя делать в день Федора и как не попасть в бедуВидео

23 ноября, вторник
23:57

В столице из-за снегопада произошло много аварий

23:31

DZIDZIO впервые признался, почему развелся с женой

22:59

Купите их прямо сейчас: эти предметы принесут в дом богатство и удачуВидео

22:29

Собрались зимовать: в Днепре змеи залезли в дом и спрятались на кухнеВидео

22:20

На берегу Черного моря обнаружили перевернутую лодку с телами рыбаков

22:01

В Одессе подросток на угнанной иномарке устроил "гонки" с патрульнымиВидео

21:58

Украину завалит снегом и ударит мороз -10Видео

21:48

Первый снег в Киеве: как коммунальщики боряться с непогодой

21:41

Динамо проиграло Баварии в Лиге чемпионовФотоВидео

21:29

В Украине резко рухнули цены на топливоВидео

21:13

Звезда Бриллиантовой руки загремела в психушку

21:12

Падала в обморок и путалась в словах: у студентки обнаружили женскую болезнь, разрушающую мозгВидео

20:41

Турция массово протестует против правительстваВидео

20:40

Григорий Решетник рассказал, кто может стать Холостячкой после Златы Огневич

20:29

Угроза военной операции РФ против Украины: в Харькове объявили о боевых учениях у российских границВидео

Реклама
20:21

Магнитные бури в декабре 2021: прогноз самых опасных днейВидео

20:20

Лукашенко пригрозил "вырезать всех мерзавцев" и назвал Байдена самозванцем: полное интервью ВВСВидео

20:12

В Минздраве изменили требование к бустерной дозе вакцины от коронавируса

19:52

Километровые пробки и сотни аварий: Киев утонул в снегуФотоВидео

19:51

Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год Тигра

19:51

Казан для Путина в аду уже разогрет: почему мечты России о расширении не оправдаютсямнение

19:43

Приходько показала лицо младшего сына на обложке модного журнала: милые фотоФотоВидео

19:36

Эпидемиолог предупредила украинцев об опасности нового штамма гриппаВидео

19:26

Медики назвали неожиданный эффект тяжелого течения коронавирусаВидео

19:15

Ликвидация Мемориала: в Минобороны Литвы обвинили Россию в "сталинском" путиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять