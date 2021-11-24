Коронавирус 24 ноября: выздоровели в два раза больше украинцев, чем заболели

C коронавирусом в больницы госпитализировали еще более четырех тысяч украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 24 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 14 325 жителей страны. В том числе заболели 1183 ребенка и 287 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 4077 человек; летальных случаев - 595; выздоровели 29 044 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в г. Киев (1743), Полтавской (1060), Донецкой (948), Запорожской (906) и Хмельницкой (808) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев – 1743 случая;

Винницкая область – 659 случаев;

Волынская область – 581 случай;

Днепропетровская область – 674 случая;

Донецкая область – 948 случаев;

Житомирская область – 341 случай;

Закарпатская область – 403 случая;

Запорожская область – 906 случаев;

Ивано-Франковская область – 525 случаев;

Киевская область – 795 случаев;

Кировоградская область – 162 случая;

Луганская область – 336 случаев;

Львовская область – 511 случаев;

Николаевская область – 556 случаев;

Одесская область – 491 случай;

Полтавская область – 1060 случаев;

Ровенская область – 619 случаев;

Сумская область – 324 случая;

Тернопольская область – 275 случаев;

Харьковская область – 562 случая;

Херсонская область – 223 случая;

Хмельницкая область – 808 случаев;

Черкасская область – 518 случаев;

Черновицкая область – 173 случая;

Черниговская область – 132 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 24 ноября 2021 / t.me/COVID19_Ukraine/2285

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 367 461 человек;

выздоровели - 2 825 641 пациент;

летальных исходов - 82 913;

проведено ПЦР-тестов - 15 648 456.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

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По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.

С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

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