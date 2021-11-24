Коронавирус 24 ноября: выздоровели в два раза больше украинцев, чем заболели

За минувшие сутки COVID-19 выявили у 14 325 жителей страны. При этом выздоровели 29 044 человека, сообщили в Минздраве. Больше всего новых зараженных в Киеве.
По состоянию на утро среды, 24 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 14 325 жителей страны. В том числе заболели 1183 ребенка и 287 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 4077 человек; летальных случаев - 595; выздоровели 29 044 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в г. Киев (1743), Полтавской (1060), Донецкой (948), Запорожской (906) и Хмельницкой (808) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев – 1743 случая;
- Винницкая область – 659 случаев;
- Волынская область – 581 случай;
- Днепропетровская область – 674 случая;
- Донецкая область – 948 случаев;
- Житомирская область – 341 случай;
- Закарпатская область – 403 случая;
- Запорожская область – 906 случаев;
- Ивано-Франковская область – 525 случаев;
- Киевская область – 795 случаев;
- Кировоградская область – 162 случая;
- Луганская область – 336 случаев;
- Львовская область – 511 случаев;
- Николаевская область – 556 случаев;
- Одесская область – 491 случай;
- Полтавская область – 1060 случаев;
- Ровенская область – 619 случаев;
- Сумская область – 324 случая;
- Тернопольская область – 275 случаев;
- Харьковская область – 562 случая;
- Херсонская область – 223 случая;
- Хмельницкая область – 808 случаев;
- Черкасская область – 518 случаев;
- Черновицкая область – 173 случая;
- Черниговская область – 132 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 367 461 человек;
- выздоровели - 2 825 641 пациент;
- летальных исходов - 82 913;
- проведено ПЦР-тестов - 15 648 456.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.
По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.
Коронавирус в Киеве
По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.
С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.
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