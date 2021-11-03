Коронавирус 3 ноября: за сутки в Украине умерли 720 пациентов

Больше всего случаев коронавируса выявили в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях. Всего - более 23 тысяч новых больных.
По состоянию на утро среды, 3 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 393 жителей страны. В том числе заболели 1406 детей и 421 медработника.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 935 человек; летальных случаев - 720; выздоровели - 11 937 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве (2024), Днепропетровской (1935), Одесской (1858), Запорожской (1558) и Харьковской (1374) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
Новость дополняется...
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
заболели - 2 979 086 человек;
Реклама
выздоровели - 2 466 674 человека;
летальных исходов - 69 447;
проведено ПЦР-тестов - 14 586 038.
Автор: Анна Багрий