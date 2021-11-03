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Коронавирус 3 ноября: за сутки в Украине умерли 720 пациентов

3 ноября 2021, 08:23

Больше всего случаев коронавируса выявили в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях. Всего - более 23 тысяч новых больных.

коронавирус
Коронавирус подтвердили у почти трех миллионов украинцев с начала эпидемии / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 3 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 393 жителей страны. В том числе заболели 1406 детей и 421 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 935 человек; летальных случаев - 720; выздоровели - 11 937 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве (2024), Днепропетровской (1935), Одесской (1858), Запорожской (1558) и Харьковской (1374) областях.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 3 ноября 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

Новость дополняется...

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 979 086 человек;

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выздоровели - 2 466 674 человека;

летальных исходов - 69 447;

проведено ПЦР-тестов - 14 586 038.

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