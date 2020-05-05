В Украине нашли район без коронавируса: медики уехали изучать феномен

Врачей послали изучать на Закарпатье район без коронавируса / УНИАН

В Межгорский район Закарпатской области направили группу медиков-эпидемиологов - чтобы выяснить, почему там до сих пор не было обнаружено ни единого случая инфицирования китайским коронавирусом Covid-19.

Такую информацию озвучила глава Закарпатского областного лабораторного центра Минздрава Галина Ситник. Она также сообщила, что главная задача группы медиков - проверка правильности работы мобильных бригад в Межгорском районе по отбору образцов, а также проверка соблюдения карантинных мер в районе.

Кроме того, проверяющие доставят в Ужгород наборы биоматериалов больных с пневмонией.

"Мы не связываем ситуацию с нулевыми случаями коронавируса в Межгорском районе с отсутствием тестирования. Ведь в лабораторный центр МОЗ в Ужгороде ранее доставляли образцы из Межгорья, но все результаты ПЦР-тестов были отрицательными", — заявила Ситник.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 5 мая, в Украине было подтверждено 12 697 случаев заражения китайским коронавирусом. От последствий Covid-19 в Украине скончались 316 человек.